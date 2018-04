Woźny: Pierwsze czytanie ustawy o jakości paliw w środę

Rząd podejmuje aktywne działania na rzecz walki ze smogiem. Pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze Piotr Woźny zapowiedział, że w środę ma się odbyć pierwsze czytanie ustawy o jakości paliw stałych.

– Przez wiele lat smog był postrzegany jako lokalna dolegliwość spotykająca mieszkańcy Śląska i Małopolski. W styczniu 2017 roku nastąpił przełom. To był moment, kiedy rząd podjął zintensyfikowane działania, czego efektem było powstanie Programu Czyste Powietrze – powiedział.

– Program składa się z trzech filarów: wymagania dla kotłów na paliwa stałe, normy jakościowe dla paliw stałych, ubóstwo energetyczne – stwierdził. Dodał, że po raz pierwszy pojawiły się konkretne daty, co daje możliwość rozliczenia rządu z terminowego wywiązywania się z założonych celów.

– W latach 2018-2019 ma zostać uruchomiony pilotaż w 33 miastach. Do 2021 roku ma trwać inwentaryzacja dostępnych środków publicznych i uruchomienia ogólnopolskiego programu. Dotychczas problemem nie była ilość pieniędzy, ale sposób i jakość wydatkowania tych środków. Chodzi o to, żeby te pieniądze grały do jednej bramki. Chcemy także wynegocjować, aby powstał program operacyjny Czyste Powietrze w perspektywie budżetowej 2021-2027 – powiedział Woźny.

Według pełnomocnika rządu jedną z przyczyn smogu jest niska jakość spalanych paliw. – To nie jest tak, że ludzie palą niskiej jakości paliwa bo to lubią, tylko robią to z z przyczyn ekonomicznych. W Polsce jest ok. 3,5 mln kopciuchów, które w sezonie grzewczym emitują do atmosfery 60 kg pyłów. Dlatego też zostały wprowadzone do obrotu takie kotły, które emitują mniej szkodliwych pyłów – powiedział.

Przypomniał, że uchwalona ustawa o normach jakości kotłów zakłada usunięcie z domowych palenisk najbardziej szkodliwych substancji (muły flotokoncentraty). – Wprowadza także narzędzia poprawy świadomości konsumentów, czyli świadectwa jakości paliw stałych. Te normy korespondują z przyjętymi uchwałami antysmogowymi. Przypomnę, że 60 procent populacji jest już pod uchwałami antysmogowymi – powiedział minister.

W trakcie wystąpienia Piotr Woźny zwrócił uwagę na problem ubóstwa energetycznego. Powołując się na raport Instytutu Badań Strukturalnych przypomniał, że ok. 1,3 mln gospodarstw domowych w warunkach ubóstwa energetycznego. – To 4,6 mln Polaków, czyli 12,2 procent populacji. 75 procent tych gospodarstw to domy jednorodzinne. 87 procent z nich znajduje się we wsiach i miastach poniżej 100 tysięcy. Problem smogu nie dotyczy tylko małych miejscowości – podkreślił Woźny. Zaznaczył, że w środę 25 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o normach jakości paliw stałych.

– Bez zaopiekowania się najmniej zamożnymi ludźmi nie rozwiążemy problemu jakości powietrza – dodał.

Wspomniał o projekcie termomedrniazacji budynków. – Dzięki temu, z jednej strony zmniejszamy emisyjność, wymieniamy źródła ciepła. Z drugiej strony poprawiamy efektywność energetyczną. To daje możliwość przejścia ze źródeł węglowych na gazowe w gospodarstwach domowych. Rachunek za korzystanie z ciepła nie będzie szokująco wyższy. On może być na dotychczasowym poziomie w przypadku zakupu węgla – mówił pełnomocnik rządu.