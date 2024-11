Fitch utrzymuje ocenę ratingu dla Polski

Jak poinformowała agencja Fitch Polska utrzymuje swoją ocenę na poziomie A-/F1 dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej. Taka sama ocena A-/F1 utrzymana została dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Jak poinformowała agencja, Polska utrzymuje swój rating z kilku powodów. Jednym z nich jest duża, zróżnicowana i odporna gospodarka. W komunikacie wymieniono również osiągnięcia w zakresie solidnej polityki makroekonomicznej opartej na członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższa i stabilniejsza niż w innych krajach baza dochodów budżetowych.

W komunikacie podano również przewidywania dotyczące deficytu budżetowego na najbliższe lata. Jak możemy przeczytać, w 2024 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 6,2 procent PKB z 5,3 procent w 2023 roku. Agencja przewiduje, że do obniżenia deficytu fiskalnego dojdzie w 2026 i spadnie on do 5,0 procent, a następnie do 3,7 procent do 2028 roku.

Piotr Brzyski / Ministerstwo Finansów