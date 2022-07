Rosyjski żołnierz przyznaje, że armia ukraińska jest ceniona w Europie Alert

Brak procedur, oszukiwanie żołnierzy, upadek morale i autorytetu dowódców, szacunek dla sprawności ukraińskiej armii – kolejna rozmowa, która została przechwycona przez Agencję Wywiadu i pokazuje rzeczywistą sytuację w rosyjskim wojsku. Dowodzi, że żołnierze mają świadomość rozdźwięku między faktami a kłamstwami Kremla. Podsłuchany rosyjski żołnierz mówi wprost: – Propaganda u nas działa.

Ukraiński T-64 podczas ćwiczeń przed rozpoczęciem wojny fot. UA MO.

Rosjanie są oszukiwani przez władzę

Kolejna rozmowa przechwycona przez polski wywiad pokazuje, co myślą rosyjscy żołnierze biorący udział w walkach przeciwko Ukrainie. Z rozmowy wynika, że rosyjskie ministerstwo obrony coraz częściej oszukuje ludzi wysyłanych na brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Coraz więcej wojskowych trafia na front bez podpisanych jakichkolwiek kontraktów. Rozmawiający nie mogą być pewni otrzymania pieniędzy za udział w zbrodniczej wojnie prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie. Według żołnierza władze w Moskwie manipulują również kursem dolara, by wypłacać wojskowym mniej pieniędzy.

– Specjalnie zaniżają dolara, żeby mniej płacić… czy oni myślą, że żołnierze będą walczyć za 52 dolary za dobę. Kredytu nie spłacisz – mówi rosyjski żołnierz. Rozmowa dowodzi, że pogarszają się nastroje wśród Rosjan wysyłanych na wojnę.

Problem z rekrutacją nowych żołnierzy

Jednocześnie rosyjski żołnierz wskazuje, że Kreml ma coraz większe trudności w pozyskiwaniu wojskowych. Opowiada przy tym, że władze szukają chętnych do armii już nawet na imprezach miejskich dla dzieci. Przytacza historię ze swojego miasteczka, gdzie ministerstwo obrony prowadziło nabór, ale bezskutecznie. Mężczyzna dziwi się, że ktoś zdecydował się na taki krok.

-W czasie uroczystości dla dzieci ministerstwo rozstawiło namioty, żeby kontrakty podpisywać… dzieci mają podpisywać – mówi rosyjski wojskowy. Żołnierz także ironizuje i wyśmiewa pomysły resortu – Nie zgłosiła się ani jedna osoba… pomyślałem sobie, faktycznie zdumiewające…- dodaje.

Prezentowany dialog dowodzi również, że Rosjanie widzą błędy swoich dowódców, którzy prowadzą zbrodniczą wojnę, nie licząc się nawet z rosyjskimi żołnierzami

– Dowódcy funkcjonują w innej rzeczywistości niż nasza – mówi mężczyzna.

W ocenie Rosjanina sytuacja na Ukrainie dowodzi tego, że przywódcy Kremla żyją w bańce informacyjnej. Żołnierz wyśmiewa przy tym Władimira Putina: – Putin siedzi w bunkrze, dyryguje, ale nie ma pojęcia o tym, co faktycznie się dzieje…

Podsłuchani Rosjanie doceniają z kolei armię Ukrainy – Ukraińska armia jest ceniona w Europie -mówią. Dodają, że nie tylko liczebność wojska ukraińskiego jest imponująca. Na koniec mężczyzna przyznaje, że sytuacja w Rosji zmierza w złą stronę -wszędzie jest kiepsko – co stanowi kolejny dowód, że sankcje wprowadzone po ataku Rosji na Ukrainę przynoszą swój skutek, osłabiając zdolność Federacji Rosyjskiej do kontynuowania agresji.

Rosyjska propaganda

Przechwycona rozmowa to już kolejny dowód na to, że żołnierze biorący udział w wojnie przeciwko Ukrainie widzą kłamstwa Kremla, przy pomocy których władza w Rosji próbuje zarządzać społeczeństwem. Żołnierz, którego rozmowę można odsłuchać poniżej, przyznaje, że w Rosji bardzo aktywna stała się propaganda, która ma wpływ na społeczeństwo.

– Ludzie poszaleli… jeszcze 10 miesięcy temu krytykowali Putina, a teraz gdybyś im to powiedział, to by się wyparli… – podkreśla żołnierz. Mężczyzna wskazuje, że rosyjska propaganda stała się wszechobecna i wspiera agresywne działania władz Kremla.

– W telewizji nie ma nic innego poza programami propagandowymi… Ogólny przekaz jest taki: Rosjo naprzód.

Rosjanie prowadzą swoją brutalną wojnę przeciwko Ukrainie, jednocześnie poprzez wykorzystanie manipulacji i działań propagandowych agresja zyskuje poparcie społeczne w Rosji. Żołnierze wysyłani na front widzą różnice między propagandowymi tezami a rzeczywistością.

gov.pl/Jakub Sadowski