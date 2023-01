Kandydat na prezydenta Czech i wróg Orlenu tłumaczy się ze słów o braku pomocy Polsce w razie wojny Alert

Wybory prezydenckie w Czechach zbliżają się ku rozstrzygnięciu, a jeden z kandydatów znany ze sporów z PKN Orlen tłumaczy się ze słów, które sugerowały, że nie pomógłby Polsce w razie wojny.

Andrej Babisz. Fot. Wikipedia/CC

– W żadnym przypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę. Polska nie zostanie zaatakowana, musimy temu zapobiec – powiedział Andrej Babisz, kandydat na prezydenta Czech w debacie z jego przeciwnikiem, generałem Petrem Pavlem zapytany o pomoc wojskową Polsce na mocy artykułu piątego Traktatu NATO.

Artykuł piąty Traktatu o Sojuszu Północnoatlantyckim zobowiązuje sojuszników do udzielenia pomocy państwu członkowskiemu w razie ataku na jego terytorium. – Zawsze gdy dochodzi do ataku, inni przychodzą z pomocą – odpierał generał Pavel w debacie, przypominając zobowiązania sojusznicze.

– W debacie nie chciałem odpowiadać na hipotetyczne pytanie o atak na Polskę czy kraje bałtyckie. Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie i nawet nie chcę o tym myśleć. Obowiązkiem światowych polityków jest zapobieganie wojnie. Jeśli doszłoby do niej, to oczywiście zastosowałbym się do artykułu 5., który nie podlega dyskusji – tłumaczył po debacie Babisz.

Inwazja Rosji na Ukrainie wywołała reakcję NATO, którego państwa członkowskie udzielają pomocy materialnej zaatakowanym Ukraińcom. Rosjanie grożą włączeniem NATO w konflikt. Wybory prezydenckie przyniosły przejście Babisza i Pavela do drugiej tury, która odbędzie się 27-28 stycznia. Sondaże dają przewagę byłemu generałowi NATO.

Babisz jest znany z interesów biznesowych skierowanych przeciwko polskiemu PKN Orlenowi. Jego spółka nawozowa Agrofert prowadziła spory sądowe z Orlenem w sprawie prywatyzacji Unipetrolu dostarczającego ropę oraz paliwa na rynek czeski. Polacy wygrali to starcie.

Wojciech Jakóbik