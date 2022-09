Angola jest największym afrykańskim producentem ropy w sierpniu, ale prezydent poleciał do Nigerii Alert

Angola przebija Nigerię jako największy producent ropy w Afryce. Dzieje się tak po raz pierwszy od ponad pięciu lat. Tymczasem polski prezydent, Andrzej Duda podczas wizyty w Afryce w tym tygodniu, wyrażał nadzieję na zwiększenie dostaw surowców energetycznych z tego drugiego kraju.

Andrzej Duda i Muhammad Buhari w Nigerii. Fot. Kancelaria Prezydenta.

Angola liderem w sierpniu

Z raportu Bloomberga dotyczącej miesięcznego wydobycia krajów OPEC+, średnie dzienne wydobycie ropy w Angoli w sierpniu wyniosło 1,17 miliona baryłek gdzie w Nigerii wynik wyniósł 1,13 miliona baryłek. Tym samym Angola pierwszy raz od kwietnia 2017 roku została największym producentem ropy naftowej spośród państw Afryki.

Produkcja Nigerii od 2020 roku systematycznie spadała by tym roku osiągnąć wielodekadowe minimum. Za tak słaby wynik rząd obwinia przemytników, którzy na masową skale dokonują kradzieży na rurociągach w delcie Nigru w południowej Nigerii. Jak wynika z raportu jeśli Nigeria dalej będzie utrzymywała tendencję spadkową wydobycia, może zostać wyprzedzona przez Libię, której sierpniowa produkcja wyniosła 1,08 milionów baryłek dziennie.

Wizyta Andrzeja Dudy w Abudży

We wtorek, szóstego września bieżącego roku, prezydent Andrzej Duda przybył do stolicy Nigerii gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Muhammadu Buharim. Głównymi tematami rozmów były kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. – Chcielibyśmy, żeby w przyszłości dostawy surowców energetycznych do Polski z Nigerii były większe – mówił prezydent. – Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dzisiejsze rozmowy są dla nas bardzo ważne jeśli chodzi o dostawy Polski i Unii Europejskiej LNG, jak i ropy naftowej. Nigeria jest krajem bardzo zasobnym w te surowce i pierwsze dostawy do naszego terminalu w Świnoujściu, jak również import ropy naftowej przez Lotos do Polski już miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy tę współpracę zacieśniać, żeby w przyszłości dostawy do naszego kraju z Nigerii były większe, by na tym polu następował rozwój naszych relacji gospodarczych – argumentował Duda.

Warto dodać fakt, iż oprócz prezydenta na miejscu pojawili się przedstawiciele polskich spółek Orlen i PGNiG w celu rozmów o potencjalnych dostawach surowców w przyszłości.

WorldOil/Bloomberg/Wojciech Gryczka