Antyszczepionkowcy straszą niedoborami paliwa. To może być operacja Rosji Alert

Operacja "brak paliwa". Grafika: Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych ostrzega, że kanały do promocji krytyki szczepień przeciwko koronawirusowi są obecnie wykorzystywane do rozprzestrzeniania informacji o niedoborach paliwa w Polsce. To informacje nieprawdziwe mogące być elementem wojny informacyjnej reżimu na Kremlu.

Instytut zdiagnozował trzydzieści kont, które kiedyś publikowały nieprawdziwe informacje o szczepionkach, a teraz podają fałszywe treści o dostępie do paliwa w Polsce oraz ataku Rosji na Ukrainę. – W województwie podkarpackim w kanale Facebook w grupach septycznych wobec szczepień COVID odbywa się dynamiczna mechaniczna dystrybucja treści dot możliwych braków paliwa – czytamy w informacji Instytutu.

Wojciech Jakóbik