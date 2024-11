Bułgarzy zdecydowali się na te same reaktory co Polska

Kozloduy NPP, bułgarska firma, podpisała umowę z Westinghouse na dwa reaktory AP1000, które zasilą elektrownię jądrową Kozłoduj. Na tę samą technologię zdecydowała się Polska przy pierwszej elektrowni jądrowej powstającej na Pomorzu.

Westinghouse Electric Company, Hyundai Engineering & Construction Co. oraz bułgarska spółka Kozloduy NPP – New Build EAD podpisały dzisiaj umowę w sprawie usług inżynieryjnych dotyczącą wykonania dwóch reaktorów AP1000, które mają powstać w elektrowni Kozłoduj. W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w Sofii, wzięli udział premier Dimitar Glavchev, bułgarski minister ds. energii Vladimir Malinov, ambasador USA w Bułgarii Kenneth Merten, dyrektor wykonawczy spółki Kozloduy NPP – New Build Petyo Ivanov, starszy wiceprezes Westinghouse Energy Systems Elias Gedeon oraz prezes i dyrektor generalny Hyundai Engineering & Construction Yoon Young-Joon.

Zakres umowy obejmuje zaplanowanie placu budowy dwóch reaktorów Westinghouse AP1000, które stanowią obecnie najbardziej zaawansowane reaktory jądrowe generacji III+. Ponadto umowa przewiduje wsparcie na rzecz spółki Kozloduy NPP – New Build EAD w zakresie rozpoczęcia procesu uzyskiwania niezbędnych licencji i pozwoleń, a także zaplanowania kluczowych aspektów projektu oraz obsługi i prac konserwacyjnych. Prace przewidziane w umowie, która obowiązywać będzie przez 12 miesięcy, rozpoczną się niezwłocznie.

– Bułgaria ma ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie budowy obiektów jądrowych. Obecne przedsięwzięcie wykorzysta to doświadczenie, aby przyczynić się do uniezależnienia, dywersyfikacji i zapewnienia stabilności dostaw energii jądrowej w kraju oraz w całej Europie. Cieszymy się z nawiązania współpracy w zakresie nowej realizacji z Westinghouse Electric Company i Hyundai Engineering & Construction, które to firmy są niekwestionowanymi liderami w tej dziedzinie. Jestem przekonany, że przedsięwzięcie zakończy się ogromnym sukcesem, a państwo bułgarskie dołoży wszelkich starań, aby umożliwić jego pomyślne ukończenie – powiedział Dimitar Glavchev, premier Bułgarii.

– Rozwój energetyki jądrowej stanowi naczelny priorytet naszego rządu. Nasze nieustające wysiłki w tym zakresie zaowocowały podpisaniem dzisiejszej umowy. Jesteśmy wdzięczni firmom Westinghouse Electric Company i Hyundai Engineering & Construction za zastosowanie się do naszej prośby i utworzenie konsorcjum. Jestem przekonany, że w ciągu niespełna 10 lat będziemy mieć funkcjonalny obiekt, który zapewni obywatelom Bułgarii i całemu krajowi dostawy czystej energii w przystępnej cenie – powiedział Vladimir Malinov, bułgarski minister ds. energii.

– Stany Zjednoczone w pełni wspierają wysiłki Bułgarii na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju w drodze dywersyfikacji sektora energii. Budowa dwóch nowych reaktorów nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Bułgarii, ale również przyczyni się do uplasowania tego kraju jako kluczowego ośrodka energetycznego w regionie – powiedział Kenneth Merten, ambasador USA w Bułgarii. – Przedsięwzięcie, w którym przewidziano zastosowanie zaawansowanej amerykańskiej technologii gwarantującej niezrównany poziom bezpieczeństwa w ciągu wieloletniej bezpiecznej obsługi obiektu, zapewni Bułgarii zrównoważoną, bezpieczną energię na przyszłość.

– Ogromnie cieszymy się z kolejnego etapu wieloletnich relacji z Bułgarią oraz ścisłej współpracy w zakresie budowy dwóch zaawansowanych reaktorów AP1000, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii – powiedział Dan Lipman, prezes Westinghouse Energy Systems. – Projekt nie tylko zapewni czystą, bezpieczną i stabilną energię dla Bułgarii, ale również przyczyni się do stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i przyniesie realne korzyści gospodarcze na wiele lat, przyczyniając się zarazem do niezależności energetycznej Bułgarii.

Eksploatacja komercyjna pierwszego reaktora jądrowego AP1000 w Bułgarii ma rozpocząć się w 2035 roku. Firma Westinghouse podpisała już protokoły ustaleń z 22 bułgarskimi dostawcami w zakresie wsparcia projektu. Projekt Kozłoduj obejmujący dwa bloki zapewni również bułgarskim przedsiębiorstwom możliwość współpracy przy realizacji ponad 30 reaktorów AP1000 na całym świecie.

Reaktor AP1000 jest jedynym funkcjonującym reaktorem generacji III+ z całkowicie pasywnymi systemami bezpieczeństwa i modułową konstrukcją, który zajmuje najmniejszą powierzchnię zabudowy w przeliczeniu na 1 MWe spośród dostępnych na rynku reaktorów. Cztery reaktory AP1000 osiągają obecnie rekordowe wskaźniki w zakresie dyspozycyjności i wydajności operacyjnej w Chinach, osiem kolejnych jest w trakcie budowy, a jeszcze cztery przewidziano w zawartych umowach. W amerykańskiej elektrowni Vogtle, zlokalizowanej w stanie Georgia, dwa bloki AP1000 produkują energię na potrzeby systemu energetycznego. Technologia AP1000 została wybrana do realizacji programów energetyki jądrowej w Polsce, Ukrainie i Bułgarii, jest również rozważana do zastosowania w wielu innych lokalizacjach w Europie Środkowej i Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Indiach i Ameryce Północnej. Pod koniec obecnej dekady na całym świecie funkcjonować będzie 18 reaktorów w technologii AP1000.

Westinghouse Electric Company kształtuje przyszłość energii wolnej od emisji dwutlenku węgla poprzez oferowanie bezpiecznych, innowacyjnych technologii jądrowych oraz innych technologii i usług w zakresie czystej energii na całym świecie. Westinghouse dostarczył pierwszy na świecie komercyjny reaktor wodny ciśnieniowy w 1957 roku, a technologia firmy jest obecnie podstawą dla niemal połowy działających na świecie elektrowni jądrowych. Od ponad 135 lat jej innowacyjne rozwiązania sprawiają, że Westinghouse jest preferowanym partnerem w zakresie zaawansowanych technologii obejmujących cały okres eksploatacji elektrowni jądrowej. Więcej informacji na stronie www.westinghousenuclear.com oraz na profilach firmy w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn i X.

Polska Agencja Prasowa / BiznesAlert.pl