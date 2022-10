Decyzja o partnerze atomu w Polsce w najbliższych dniach Alert

Polska ma podjąć decyzję o wyborze partnera budowy elektrowni jądrowych w ciągu najbliższych dni, jak oznajmiła szefowa resortu klimatu i środowiska po rozmowach w USA. Alternatywni partnerzy to firmy z Korei Południowej i Francji.

– Na spotkaniu z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm wraz z wicepremierem Jacek Sasin omówiliśmy decydujące szczegóły amerykańskiej oferty. W ciągu najbliższych dni ogłosimy decyzję rządu w tej sprawie. To strategiczna inwestycja dla rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego Polski – napisała minister Anna Moskwa na Twitterze w odniesieniu do propozycji USA przedstawionej ponad 90 dni temu. Wspomniany minister aktywów państwowych Jacek Sasin informuje o „dobrym i perspektywicznym” spotkaniu.

Polska stoi przed wyborem partnera technologicznego budowy elektrowni jądrowych. Chce mieć w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od 6 do 9 GW do 2043 roku z pierwszym reaktorem w 2033 roku. Otrzymała oferty z USA (Westinghouse-Bechtel), Korei Południowej (KHNP) oraz Francji (EDF). Trwają spekulacje na temat zwycięstwa Westinghouse oraz możliwości doproszenia drugiego partnera do „dobudówki” programu jądrowego z udziałem Polskiej Grupy Energetycznej, ZE PAK i KHNP.

Wojciech Jakóbik