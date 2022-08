Atomówka w Polsce – czyja jest najlepsza? Spięcie Atom

Który kraj ma najlepszą technologię elektrowni jądrowej? W Polsce na stole są trzy propozycje: USA wraz z Kanadą, Francja i Korea Południowa. W tym odcinku #SPIĘCIE dziennikarze BiznesAlert.pl dyskutują na temat tych technologii, ich opłacalności. Decyzja rządu RP już niebawem. Jak takie inwestycje działają w innych krajach, a jak może to wyglądać w Polsce? Obejrzyj i posłuchaj całej rozmowy!

– Dwa reaktory francuskie to trzy reaktory amerykańskie – powiedział Mariusz Marszałkowski w odniesieniu do mocy wytwórczej. – Wersja emiracka reaktorów koreańskich różni się poziomem zabezpieczeń w stosunku do tego, co byłoby w Europie – dodał. – Z kolei Amerykanie chwalą się, że jako jedyni mają pasywny system bezpieczeństwa – przypomniał Wojciech Jakóbik. – Nie ma już wymówek by nie podejmować decyzji – powiedział Jakóbik. – Termin 2033 roku jest, jak powiedzieli Amerykanie, „agresywny”. Jednak i tak potrzebujemy energetyki jądrowej w obliczu luki wytwórczej. Należy wybrać z kim to robić i zakończyć niekończącą się dyskusję o atomie – wspomniał.

