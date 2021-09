Atom pozwolił Illinois przetrwać najgorsze upały w historii. Kalifornia musi oszczędzać energię Alert

Kominy elektrowni jądrowej Exelona. Fot. Exelon

Lipiec został odnotowany na świecie jako rekordowo gorący w historii. Mimo to elektrownie jądrowe w stanie Illinois należące do Exelon Generation działały na pełnych obrotach, wytwarzając wystarczającą ilość bezemisyjnej energii elektrycznej, aby zapewnić działanie klimatyzatorów i chłodząc ponad 11 milionów domów i firm.

Stabilne dostawy energii z atomu

Prowadząca statystyki amerykańska Narodowa Administracja Oceanów i Atmosfery uznała lipiec tego roku za najgorętszy z miesięcy odkąd 142 lata temu zaczęła je notować. Operatorzy sieci energetycznych Illinois PJM i MISO wydali wyprzedzająco kilka alertów o zbliżających się upałach i wzywających elektrownie do maksymalnej produkcji energii elektrycznej. Elektrownie jądrowe Exelona w stanie Illinois odpowiedziały z pełnym sukcesem na wezwanie, zapewniając niezawodność produkcji energii na poziomie 99 procent w czerwcu i 99,9 procent w lipcu.

Flota reaktorów jądrowych należąca do Exelon Illinois regularnie osiąga parametr wiarygodności bliski 100 procentom, co jest jednym z kilku wskaźników stosowanych przez ekspertów branżowych do oceny wydajności i produktywności. Również w najgorętszych miesiącach 2019 i 2020 roku reaktory jądrowe w Illinois działały odpowiednio przez 98,9 i 99,2 procent czasu.

Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną pojawia się w najgorętsze dni letnie i najzimniejsze zimowe noce. Reaktory jądrowe Exelon Generation zaspokajają z powodzeniem te szczytowe zapotrzebowania stanu. Dysponując elektrowniami atomowymi stan Illinois w okresach szczytowego zapotrzebowania nie jest skazany na spalanie paliw kopalnych najbardziej odpowiedzialnych za zanieczyszczenia powietrza.

Uzyskanie takiego stopnia dyspozycyjności i niezawodność bloków jądrowych w okresie letnim wymaga uprzednio całorocznego planowania, inspekcji, napraw i konserwacji. Ostatniej wiosny operatorzy i specjaliści przeprowadzili tysiące inspekcji, testów i napraw w każdej z elektrowni jądrowych, co sprawiło, że w najbardziej krytycznych momentach lata generacja energii atomowej była właściwie ciągła.

Illinois versus Kalifornia

Wcześniej władze zwracały się do odbiorców energii w Kalifornii i stanów północno-zachodnich, aby maksymalnie oszczędzali energię w miesiącach letnich, aby zapobiec przerwom dostaw energii. Mieszkańcy Północnego Illinois mają ten komfort, że mogą polegać na nieprzerwanych dostawach energii z bloków jądrowych niezawodnie generujących prąd w podstawie obciążenia, co sprawia że ceny energii w Północnym Illinois w ciągu ostatniej dekady są niższe niż na jakimkolwiek innym obszarze w gestii operatora PJM.

W Illinois pracuje sześć elektrowni jądrowych wytwarzając ponad 50 procent energii elektrycznej tego stanu. W czasie gdy Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ wydał wstrząsający raport na temat klimatu, ostrzegając, że globalne temperatury mogą wzrosnąć o 1,5 stopnia do 2040 r., co narazi Europę i Amerykę Północną na jeszcze większe katastrofy pogodowe, jeśli globalna emisja dwutlenku węgla nie zostanie zmniejszona, sześć elektrowni jądrowych Illinois poprzez swoje dostawy bezemisyjnego prądu zapobiega emisji 65 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla każdego roku.

Clinton Herald/Maciej Górski