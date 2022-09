Ataki Rosjan znów odłączają Zaporoże od Ukrainy z rozmowami o dostawach do Niemiec w tle Alert

Elektrownia Zaporoże została znów odłączona od systemu elektroenergetycznego Ukrainy po serii ostrzałów rosyjskich, które uszkodziły połączenia systemowe wieczorem trzeciego września. W tym samym czasie odbywa się wizyta premiera tego kraju w Niemczech poświęcona handlowi energią.

Mateusz Morawiecki i Denis Szmychal na szczycie Trójkąta Lubelskiego. Fot. Kancelaria Premiera.

Ukraiński Energoatom podał, że Rosjanie ostrzelali linie elektroenergetyczne z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainę. Blok piąty został odłączony od sieci. Szósty pracuje z obniżoną mocą zapewniając energię Ukrainie z pomocą linii rezerwowej.

Tego samego dnia premier Ukrainy Denis Szmychal odwiedził Berlin, by rozmawiać o dostawach energii. Zadeklarował, że jego kraj jest gotów do handlu tym dobrem z Niemcami w celu zmniejszenia ich zależności od surowców Rosji i złagodzenia kryzysu energetycznego podsycanego przez Gazprom. Przypomniał, że dostawy energii z Ukrainy docierają już do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i Polski, ale mogą dotrzeć także do Niemiec. – Mamy wystarczającą ilość energii na Ukrainie dzięki naszym elektrowniom jądrowym – powiedział. Szmychal spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem czwartego września.

Energoatom/Deutsche Presse Agentur/Wojciech Jakóbik