Austria realizuje zapowiedzi w stosunku do magazynów Gazpromu

Według źródeł rządowych w Wiedniu, Gazprom traci pojemność swojego największego magazynu gazu na terenie Austrii – Haidach. To realizacja zasady „wykorzystaj albo strać”.

Parlament austriacki. Fot. BiznesAlert.pl

Zasada ta polega na wykorzystaniu zdolności magazynowej poprzez wypełnienie jej gazem, lub utrata jej pojemności na rzecz innych podmiotów. Obecnie magazyn Haidach jest wypełniony w 51 procentach.

– Jeśli klienci nie przechowują (gazu – przyp. red.), to ta pojemność musi być przekazana innym. To jest infrastruktura krytyczna. Potrzebujemy jej teraz w kryzysie. Tak właśnie dzieje się teraz w przypadku Gazpromu i jego magazynu w Haidach – powiedziała na konferencji prasowej minister energetyki Leonore Gewessler.

Szereg państw, które posiadają magazyny Gazpromu na swoim terytorium wprowadziły regulacje zmuszające spółkę do ich napełniania, w innym przypadku pojemności te trafią do innych podmiotów. Gazprom przez cały 2021 rok nie uzupełniał swoich pojemności magazynowych w Europie walnie przyczyniając się do kryzysu cenowego na rynku gazu.

Reuters/Mariusz Marszałkowski