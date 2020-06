Azerbejdżan wkrótce rozpocznie dostawy gazu do Europy Alert

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Fot. Wikimedia Commons

Azerbejdżan jest gotowy do rozpoczęcia dostaw gazu do Europy przez Południowy Korytarz Gazowy. To wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Europy i pozwoli uzyskać dywersyfikację źródeł dostaw gazu – powiedział prezydent Azerbejdżanu podczas wideokonferencji organizowanej w ramach szczytu Partnerstwa Wschodniego.

Południowy Korytarz Gazowy

– Azerbejdżan jest wiarygodnym dostawcą ropy na rynki europejskie od około 15 lat. W najbliższej przyszłości zaczniemy dostarczać gaz ziemny do krajów członkowskich Unii Europejskiej – powiedział Alijew. Według niego Azerbejdżan zainicjował i sfinansował budowę Południowego Korytarza Gazowego, który jest systemem rurociągów o długości 3,5 tys. km, łączącym kraj z rynkami UE. – Południowy Korytarz Gazowy to projekt współpracy energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji – podkreślił Alijew.

Południowy Korytarz Gazowy rozciąga się od Baku do południowych Włoch przez terytorium Gruzji, Turcji, Grecji i Albanii. Obejmuje Gazociąg Południowokaukaski (SCP), Transanatolijski (TANAP) i Transadriatycki (TAP). Przepustowość Korytarza wyniesie 16 miliardów m sześc. gazu, z czego sześć miliardów pozostanie w Turcji, a 10 miliardów zostanie wysłanych do krajów południowej Europy. Rozpoczęcie komercyjnych dostaw azerskiego gazu do Europy za pośrednictwem jego gazociagów planowane jest na koniec 2020 roku. Głównym źródłem gazu jest przybrzeżne pole kondensatu gazowego Shah Deniz na Morzu Kaspijskim z rezerwami 1,2 bln m sześc. na wodach azerskich.

TASS/Mariusz Marszałkowski