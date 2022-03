Azerbejdżan zwiększy dostawy gazu do Europy Alert

Flaga Azerbejdżanu. Źródło: freepik

– Dostawy gazu z Azerbejdżanu do Europy w 2022 roku wzrosną o 11 procent, do 9,1 mld m sześc. – powiedział minister energetyki Azerbejdżanu Parviz Shahbazov podczas konferencji w Antalyi.

Pod koniec 2020 roku Azerbejdżan rozpoczął eksport surowca Gazociągiem Transadriatyckim (TAP) do Europy. W 2021 roku dostawy gazu do Włoch, Grecji i Bułgarii wyniosły 8,2 mld m sześc.

Minister Parviz Shahbazov zaznaczył, że zasoby gazu w kraju, istniejąca infrastruktura oraz zainteresowanie różnych krajów surowcem wymuszają rozbudowę Południowego Korytarza Gazowego, którego integralną częścią jest właśnie TAP. – Czas zacząć działać w tym kierunku – powiedział.

Południowy Korytarz Gazowy ma długość 3,5 tys. km, rozciąga się od Baku do południowych Włoch przez Gruzję, Turcję, Grecję i Albanię. Jest to zintegrowany system rurociągów, który obejmuje, oprócz TAP, gazociągi Kaukazu Południowego i Transanatolii. Jego pojemność to 16 miliardów metrów sześciennych gazu.