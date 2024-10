Badanie: młodzi Polacy są przekonani, że emerytura zapewni im godne życie

Najnowsze badania obejmujące grupę 1007 młodych Polaków w wieku 18–30 lat, pokazują, że mają oni wysokie oczekiwania wobec przyszłych świadczeń emerytalnych. Średnio zakładają, że emerytura z ZUS pokryje 71 procent ich wydatków, a 25 procent uważa, że będzie ona wystarczająca, by zapewnić godne życie.

Badania przeprowadzone przez dr hab. Katarzynę Sekścińską z UW miały na celu ukazanie świadomości wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, postaw wobec oszczędzania oraz poczucia odpowiedzialności młodego pokolenia za swoją finansową stabilność na starość.

Niska świadomość wysokości świadczeń

Badania z 2024 roku, obejmujące grupę 1007 młodych dorosłych w wieku 18–30 lat, pokazują, że młodzi Polacy mają wysokie oczekiwania wobec przyszłych świadczeń emerytalnych. Średnio zakładają, że emerytura z ZUS pokryje 71 procent ich wydatków, a 25 procent uważa, że będzie ona wystarczająca, by zapewnić godne życie. Jednak tylko 27 procent młodych dorosłych wierzy, że te oczekiwania zostaną spełnione.

Prognozy ZUS na 2060 rok wskazują, że stopa zastąpienia (czyli procentowy stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wyniesie jedynie 24,6 procent. To znacznie mniej niż szacują młodzi Polacy, z których połowa przewiduje, że ich emerytura wyniesie co najmniej 69 procent ostatniej pensji.

Zaledwie 12 procent badanych trafnie ocenia swoje przyszłe świadczenia, co świadczy o przeszacowaniu oczekiwań. Mimo to 84 procent młodych dorosłych uważa, że emerytura z ZUS wystarczy tylko na pokrycie podstawowych potrzeb, co pokazuje ich obawy dotyczące stabilności finansowej na stare lata..

Wzrasta chęć oszczędzenia

Zmienia się także postrzeganie odpowiedzialności za przyszłość finansową. 53 procent ankietowanych uważa, że sami muszą zadbać o swoje oszczędności na emeryturę, co stanowi wzrost o 8 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie 45 procent badanych wciąż przypisuje odpowiedzialność za swoje emerytury państwu.

Młodzi Polacy dostrzegają potrzebę oszczędzania, planując rozpoczęcie odkładanie pieniędzy średnio w wieku 36 lat. Osoba, która zaczyna oszczędzać w wieku 30 lat, powinna odkładać około 3 110 zł miesięcznie, aby zapewnić sobie godne życie na emeryturze. Jeśli oszczędzanie zacznie się dopiero w wieku 50 lat, kwota ta wzrasta do 4 485 zł miesięcznie.

Stabilność systemu emerytalnego

Zaledwie 12 procent młodych dorosłych postrzega polski system emerytalny jako „raczej stabilny”, a jedynie 1 procent uważa go za „zdecydowanie stabilny”. Mimo negatywnego odbierania systemu, tylko 33 procent twierdzi, że wpływa to znacząco na ich zaufanie do niego. Dla 45 procent badanych postrzegana stabilność systemu emerytalnego ma wpływ na wybór formy zatrudnienia, co sugeruje, że młodzi poszukują stabilniejszych rozwiązań, które pomogą im zabezpieczyć przyszłość.

Stabilność systemu wpływa również na decyzje dotyczące dobrowolnego oszczędzania w takich formach jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Jednak 31 procent badanych deklaruje, że stabilność systemu emerytalnego nie ma dużego wpływu na podejmowane przez nich decyzje. Warto zwrócić uwagę, że choć połowa młodych dorosłych interesuje się tematem emerytur, 72 procent uznaje go za trudny, a 62 procent za mało pilny.

Wesołe jest życie staruszka?

Młodzi coraz częściej dostrzegają potrzebę oszczędzania na emeryturę. 39 procent ma już wizję swojego życia na emeryturze, a 38 procent aktywnie planuje ten okres. Posiadanie konkretnej wizji przyszłości wyraźnie przekłada się na działania oszczędnościowe. Aż 70 procent osób oszczędzających ma jasną wizję swojej emerytury, w porównaniu do 57 procent wśród tych, którzy nie oszczędzają.

>>>> 14 emerytura nie dla wszystkich. Sprawdź kiedy musisz ją zwrócić

Również postrzeganie emerytury jako przyjemnego okresu życia odgrywa rolę w decyzjach finansowych. 66 procent oszczędzających widzi ten czas jako radosny, podczas gdy wśród nieoszczędzających odsetek ten wynosi 57 procent. Niemniej, 43 procent młodych dorosłych obawia się, że na emeryturze będą „kimś innym”, co może wpływać na ich motywację do oszczędzania.

Główną przeszkodą w odkładaniu pieniędzy są niewystarczające dochody. Mimo to 75 procent młodych dorosłych uważa, że nawet niewielkie kwoty warto odkładać. Zaufanie do instytucji finansowych odgrywa kluczową rolę w decyzjach o oszczędzaniu, jednak aż 65 procent młodych Polaków nie ufa instytucjom finansowym, co stanowi poważną barierę.