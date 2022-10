Potencjalny partner przy polskim atomie kończy prace nad elektrownią w amerykańskim stanie Georgia Alert

Bechtel pogratulował bezpiecznego załadunku paliwa jądrowego dla bloku nr 3 w elektrowni Vogtle spółkom Georgia Power, Southern Nuclear i innym partnerom zaangażowanym w projekt. Bloki nr 3 i 4 w elektrowni Vogtle w Waynesboro w stanie Georgia są jedynymi nowymi blokami jądrowymi będącymi obecnie w budowie w Stanach Zjednoczonych.

Elektrownia Vogtle. Fot. Wikimedia Commons.

Bechtel i Elektrownia Vogtle

Proces załadowania paliwa jądrowego to kamień milowy w kierunku uruchomienia i komercyjnej eksploatacji nowych bloków jądrowych, zbudowanych w USA po raz pierwszy od trzech dekad. W szczytowym momencie przy projekcie pracowało 1500 pracowników Bechtel i prawie 7500 członków Związku Zawodowego Budownictwa w Ameryce Północnej (North America’s Building Trades Unions – NABTU – red.). Podczas załadunku paliwa technicy i operatorzy z firm Westinghouse i Southern Nuclear bezpiecznie przemieścili 157 zespołów paliwowych z basenu zużytego paliwa bloku 3 do rdzenia reaktora bloku 3. Następnie podczas testów rozruchowych i przekazania do eksploatacji operatorzy przeprowadzą elektrownię z zimnego wyłączenia w stan początkowej krytyczności, zsynchronizują blok z siecią elektryczną i systematycznie będą podnosić moc do 100 procent.

Blok nr 3 w elektrowni Vogtle ma zacząć działać w pierwszym kwartale 2023 roku. Po uruchomieniu, te dwa nowe bloki w elektrowni Vogtle będą w stanie dostarczyć energię dla ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych. Od 2017 roku Bechtel jest odpowiedzialny za dokończenie budowy bloków nr 3 i 4 w elektrowni Vogtle pod kierownictwem Southern Nuclear, spółki zależnej Southern Company, która obsługuje już dwa istniejące bloki w elektrowni Vogtle. Bloki Vogtle 3 i 4 to pierwsze bloki Westinghouse AP1000, które zostaną zbudowane w USA.

Bechtel wraz z Westinghouse może zostać partnerem przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Bechtel będzie wykonawcą inżynierii, zamówień i konstrukcji (Engineering, Procurement and Construction: EPC) odpowiedzialnym za budowę elektrowni, a Westinghouse dostarczy technologię jądrową i reaktory. Jak powiedział Ahmet Tokpinar, wiceprezes Bechtel Power w rozmowie z BiznesAlert.pl, Bechtel będzie również zarządzać i integrować wszystkich różnych podwykonawców i dostawców w zakładzie produkcyjnym, a w niektórych przypadkach, również u dostawców. – Na koniec przekażemy pozostałym członkom zespołu wiedzę z zakresu zarządzania dużymi, złożonymi projektami – mówił Tokpinar.

