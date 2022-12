Woda, wodór, węgiel jako gamechanger podczas II Kongresu 3W (RELACJA) Energetyka

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) promuje swoją inicjatywę 3W: Woda, Wodór, Węgiel, w ramach której planuje inwestycje w nowoczesne technologie w tych trzech obszarach. Był to temat dyskusji podczas II Kongresu 3W.

II Kongres 3W: Woda, Wodór, Węgiel. Fot. Jędrzej Stachura

3W: Woda, Wodór, Węgiel

– Woda, wodór i węgiel to elementy, bez których świat nie mógłby istnieć. Są używane w niemal każdej gałęzi gospodarki. Polska jest piątym państwem na świecie pod względem produkcji wodoru, z tymże jest to wodór szary, pozyskiwany z paliw kopalnych. Teraz czas na zielony. Prawdziwym gamechangerem będzie synergia tych trzech obszarów – mówił ekspert ds. energii i klimatu Dariusz Kryczka z EY Polska.

Kryczka wymienił wyzwania dla zasobów 3W. – Są to brak odpowiedniego otoczenia regulacyjnego i finansowego, niepewność regulacji środowiskowych oraz wysoka energochłonność procesów, np. odsalania wody. Do tego dochodzą brak lokalnych łańcuchów wartości, bariera technologiczna, wysoki koszt surowców do produkcji oraz cen energii, co oznacza wysoki koszt procesu. Ponadto, rosnąca presja na zasoby wodne i duża wodochłonność przemysłu – podkreślił.

– Musimy dbać o wodę, ponieważ może jej zabraknąć. Inaczej jest z wodorem, którego na świecie mamy dużo. Nie chodzi tylko o rozwój technologii, ale o to, aby woda służyła naszemu rozwojowi. Musimy o nią zawalczyć szczególnie w okresie kryzysu. Polska ma problem wodny, dlatego wychodzimy na przeciw wyzwaniom, które na nas czekają – dodał.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała, że BGK jako bank rozwoju musi wspierać rozwój społeczno-gospodarczy. – Trudno jest to zapewnić bez podstawowych zasobów, jak woda, wodór i węgiel. Nastawialiśmy się na długą drogę, dzięki współpracy w tych obszarach, możemy ją skrócić – powiedziała. – Nie możemy się zajmować tylko wodorem, jeśli nie będziemy pamiętać, że woda jest jego częścią. Cieszę się, że zainteresowanie tymi nowymi technologiami jest ogromne – dodała.

– Kluczowa będzie woda i o niej mieliśmy najwięcej informacji. Nasze działania powinny się skupiać głównie na niej. 70 procent globu to woda, ale tylko jeden procent to woda pitna, a jej ubywa. Jest to najważniejszy zasób w kontekście tego, ile jej potrzebujemy dla funkcjonowania świata – mówiła prezes BGK.

– Mamy w Polsce niesamowity kapitał intelektualny. Nie potrafimy go komercjalizować i to jest wyzwanie. Nie chodzi tutaj nawet o pieniądze, ale ryzyko podjęcia decyzji, żeby postawić na ten kapitał. W piątek wylatujemy do Japonii na seminarium 3W, spotkamy się z Japończykami i tam poszukamy inwestorów – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka.

– W moim odczuciu potrzebujemy koncentracji wysiłków, przede wszystkim sektora nauki, w którym nie wykorzystujemy do końca kapitału ludzkiego. Jeśli chodzi o wodór, nie możemy myśleć tylko o zielonym, musimy płynnie przechodzić transformację – powiedział z kolei prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z Politechniki Poznańskiej.