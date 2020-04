Dostawy norweskiej i azerskiej ropy na Białoruś zostaną zrealizowane w kwietniu Alert

Tankowiec Aegan Freedom for. Marinetraffic

Biełnaftachim oczekuje dostaw azerskiej i norweskiej ropy w kwietniu. Będą one realizowane przez porty Piwdiennyj na Ukrainie oraz litewską Kłajpedę – poinformował rzecznik koncernu Aleksandr Tiszczenko.

Dwie kwietniowe dostawy

Oczekujemy, że 11 kwietnia do portu Piwdninnyj przybędzie tankowiec z 85 tys. ton azerskiej ropy. Dodatkowo, do połowy kwietnia do Kłajpedy dotrze statek z ropą norweską. Również o wolumenie 85 tys. ton.

Statek Aegan Freedom jest w drodze do ukraińskiego punktu. Wyruszył wieczorem ósmego kwietnia z gruzińskiego portu załadunkowego Supsa.

W marcu kompania SOCAR zrealizowała trzy dostawy ropy dla klienta białoruskiego. Dwa ładunki ropy gatunku Azeri Light oraz jeden ładunek ciężkiej ropy Urals. Łącznie 250 tys. ton ropy.

Wcześniej SOCAR poinformował, że nadchodząca dostawa jest na razie jedyną zakontraktowaną przez Białorusinów w kwietniu.

BelTA/Mariusz Marszałkowski