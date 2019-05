Białoruś i Rosja przygotują program rozwiązania problemu zanieczyszczonej ropy

Białoruś i Rosja do 21 czerwca przygotują program działań integracyjnych w państwie związkowym. Moskwa zgodziła się też na zwiększenie dostaw ropy na Białoruś i rozmowę o rekompensatach dla Mińska z powodu zanieczyszczenia ropy – powiedział premier Białorusi Siarhiej Rumas.

Jak powiedział w Moskwie Rumas, wraz z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem zlecili grupie roboczej ds. integracji przygotowanie planu działań integracyjnych, który powinien zbliżyć stanowiska „tam, gdzie strony się nie dogadują”.”By do 21 czerwca zbiorczy dokument, najlepiej z mniejszą liczbą rozbieżności, został przedstawiony premierom” – powiedział Rumas, którego cytuje agencja BiełTA.

Rozmowy Rumasa i Miedwiediewa w rezydencji rosyjskiego rządu w Gorkach były poświęcone relacjom dwustronnym, w tym kwestiom dotyczącym współpracy w ramach państwa związkowego.Rumas mówił w Gorkach, że stanowiska Moskwy i Mińska w sprawie integracji są zbieżne w 70 procentach.

Strona białoruska zapowiadała, że w trakcie spotkania będą omawiane działania na rzecz wznowienia tranzytu ropy do Polski i dalej w kierunku zachodnim, a także – mechanizm rekompensat dla Białorusi. W efekcie zanieczyszczenia surowca poniosła istotne straty, prezydent Alaksandr Łukaszenka mówił o „setkach milionów dolarów”. Dotąd nie wznowiono tranzytu przez nitkę Przyjaźni prowadzącą do Polski i Niemiec.Jak poinformował Rumas, strona rosyjska zgodziła się na dostarczenie dodatkowej ilości ropy do rafinerii w Nowopołocku, by zakłady mogły pracować „nie na 65 proc., a na 100 proc. mocy”.

„Oczekujemy, że dosłownie od poniedziałku-wtorku rozpocznie się przemieszczanie niejakościowej ropy w kierunku Rosji, by w ten sposób zwolnić rurociąg w stronę Europy Zachodniej” – powiedział Rumas.Ponadto białoruski premier oświadczył, że strona rosyjska „po raz kolejny podkreśliła gotowość do rozwiązania kwestii rekompensat dla Białorusi”, gdy Mińsk ostateczni wyceni wielkość strat.Na pogłębienie w integracji w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji otwarcie nalega Moskwa, domagając się od Mińska realizacji zapisów umowy o państwie związkowym z 1999 r.

