Biden wyda miliardy na atom i to dobra wiadomość dla Polski Alert

B. wiceprezydent USA Joe Biden. Fot. Biały Dom

Departament Energii USA chce wydać prawie 10 mld dolarów na wytwarzanie wodoru między innymi z użyciem energetyki jądrowej. Chce też dalej inwestować w elektrownie tego typu. Administracja Joe Bidena stawia atom w sercu polityki energetycznej. To dobre wieści dla Polski, która rozważa z kim budować reaktory.

Projekt ustawy ponadpartyjnej o nazwie Infrastructure Investment and Jobs Act zawiera zapisy o wydatkach na infrastrukturę rzędu 1,2 bln dolarów w ramach agendy Build Back Better administracji Joe Bidena, z czego 62 mld dolarów trafią na energetykę. W ramach tego programu część środków zostanie wykorzystana do rozwoju energetyki jądrowej i wytwarzania wodoru przy jej użyciu.

– Energetyka jądrowa w USA jest niezbędna do realizacji celów politycznych prezydenta Bidena oraz zobowiązania Departamentu Energii o zapewnieniu 100 procent energii z czystych źródeł oraz zapobieżeniu przedwczesnym zamknięciom elektrowni – powiedziała sekretarz energii Jennifer Granholm.

Ustawa przewiduje Program Kredytów Jądrowych wart 6 mld dolarów pozwalający przedłużyć cykl życia reaktorów jądrowych, które byłyby inaczej zamknięte ze względów ekonomicznych. Amerykanie uznali, że ich zamknięcie zwiększyłoby emisję gazów cieplarnianych z energetyki, a więc zaszkodziłoby środowisku. Kredyty byłyby przyznawane na cztery lata i przedłużane do września 2031 roku w razie dostępności środków.

Departament Energii podał również informację o programach wodorowych finansowanych z powyższej ustawy. Wyda 8 mld dolarów na huby wodorowe, miliard dolarów na wsparcie technologii elektrolizerów i 500 mln dolarów na produkcję wodoru oraz jego recykling. Elektroliza ma zdaniem departamentu pozwolić na produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych oraz atomu.

Zaangażowanie USA w rozwój energetyki jądrowej, także we współpracy z wodorem, to dobra wiadomość dla Polski, która rozważa zaangażowanie amerykańskiego Westinghouse w budowę reaktorów jądrowych, z których pierwszy miałby stanąć w 2033 roku, a do 2043 roku miałoby działać już 6-9 GW energetyki jądrowej. W drugiej połowie 2022 roku ma dojść do wyboru partnera technologicznego i modelu finansowego. Chociaż Polacy formalnie nie dokonali wyboru, minister aktywów państwowych Jacek Sasin rozmawiał na ten temat z sekretarz Granholm podczas wizyty w lutym 2022 roku.

World Nuclear News/Wojciech Jakóbik