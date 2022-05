Blinken rozmawiał w Rijadzie o tym, co dalej z Iranem

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i saudyjski minister spraw zagranicznych książę Faisal bin Farhan Al Saud rozmawiali o programie nuklearnym Iranu i jego działaniach na Bliskim Wschodzie.

Ambasada USA w Arabii Saudyjskiej napisała we wtorek na Twitterze, że Blinken i książę Faisal bin Farhan omawiali wyzwanie, jakie stanowi program nuklearny Iranu i jego zachowanie w regionie, tematami rozmów były także możliwości ściślejszej współpracy w kwestiach regionalnych.

Antony Blinken. Źródło: Flickr.com.

اتصال الوزير بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود pic.twitter.com/7XXOPZptGw

