Młyn w Jaworznie. Nowy blok węglowy znowu stoi a według Taurona to wina Rafako

W komunikacie REMIT Tauron Wytwarzanie pojawiła się informacja o nieplanowanym postoju bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno. To o tę jednostkę toczy się batalia pomiędzy Tauronem a wykonawcą inwestycji spółką Rafako. Według Taurona blok znów stoi przez wady będące winą Rafako.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Według komunikatu blok stanął o trzeciej nad ranem 24 stycznia. W opisie awarii określono, że doszło do spadku podciśnienia w kotle. Obecnie ma trwać naprawa jednostki, która zgodnie z komunikatem, potrwa do 25 stycznia (godzina 18.00). Zazwyczaj przy tego typu awariach czas napraw był wydłużany.

Blok Nowe Jaworzno 910 MW to nowa inwestycja Taurona, która została oddana do użytku w listopadzie 2020 roku. Od samego początku nową jednostkę trapią problemy. Według Taurona, blok został źle zaprojektowany i wykonany przez wykonawce, spółkę Rafako. Według wykonawcy, to Tauron ponosi winę za awarię, opalając blok innym węglem niż zakładane paliwo na etapie projektowym. Spór dotyczy kwot sięgających ponad miliard trzysta milionów złotych, których oczekuje Tauron od wykonawcy. Rafako z kolei oczekuje prawie miliarda złotych zaległych płatności.

Rafako w odpowiedzi zagroziło rozpoczęciem procedury ogłoszenia upadłości. Spółka Rafako jest od lat jednym z głównych polskich przedsiębiorstw działającym w sektorze energetycznym. Tauron to największe przedsiębiorstwo energetyczne w południowej części Polski. Blok Nowe Jaworzno o mocy 910 MW jest jednym z największych bloków energetycznych w Polsce. Jest to ważna jednostka dla systemu elektroenergetycznego kraju.

– Powodem chwilowego odstawienia bloku jest wypadnięcie awaryjne jednego z młynów, co w konsekwencji spowodowało wyłączenie bloku. Prowadzimy prace mające na celu jak najszybsze uruchomienie jednostki. Blok ponowie zostanie zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną najpóźniej jutro. Jak wskazywaliśmy wcześniej, zidentyfikowane wady bloku dotyczą m.in. właśnie układu młynowego, za który odpowiada Rafako – wyjaśnia Patrycja Hamera, rzeczniczka prasowa, Tauron Wytwarzanie w komentarzu dla mediów.

AKTUALIZACJA: 24 stycznia 2023 roku, godz. 13.30 – stanowisko Tauron Wytwarzanie