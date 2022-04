Bloomberg: Czterech europejskich kupców gazu zapłaciło Rosji w rublach Alert

fot. Gazprom Nieft

Według źródeł agencji Bloomberg czterech europejskich kupców zapłaciło już Gazpromowi za dostarczony gaz w rublach, zgodnie z żądaniem rosyjskiego koncernu.

Ponadto 10 europejskich firm otworzyło rublowe subkonta na rachunkach w Gazprombanku. Źródła Bloomberga nie zdradziło które to firmy i z jakich państw pochodzą. Wcześniej kilku europejskich klientów, m.in. Węgrzy, Mołdawianie i Słowacy, przyznali, że będą płacić za dostarczany gaz w rublach.

Gazprom zażądał płatności za swój gaz w rublach. Jest to zgodne z dekretem Putina z 31 marca. PGNiG wcześniej poinformował, że nie zamierza spełniać żądań Gazpromu co poskutkowało 27 kwietnia odcięciem dostaw gazu do Polski.

Poza Polską również Bułgaria została pozbawiona dostaw gazu. Litwa sama podjęła decyzję o całkowitym wstrzymaniu zakupów gazu z Rosji.

Bloomberg/Mariusz Marszałkowski