Budowa atomu na Pomorzu rozwinie tamtejszą sieć kolejową Alert

Trwają przygotowania do budowy linii kolejowych prowadzących do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Polska elektrownia jądrowa - dojazd kolejowy. Fot. PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe oraz konsorcjum firm Multiconsult Polska podpisały umowę o przygotowaniu dokumentacji projektowej w sprawie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Polska chce mieć pierwszy reaktor w 2033 roku. Będzie wymagał dojazdu sprzętu i ludzi na budowę a potem do gotowego obiektu. Wykonawca ma 27 miesięcy na przygotowanie dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do budowy linii kolejowej.

– Wykonawca przygotuje m. in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych – czytamy w informacji ministerstwa klimatu i środowiska. – Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji. Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka – czytamy dalej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik