Budowniczy Nord Stream 2 wrócił na Daleki Wschód Alert

Akademik Czerski fot.Mariusz Marszałkowski

Akademik Czerski, rosyjski statek układaniowy, który brał udział w budowie Nord Stream 2, powrócił do portu macierzystego w Nachodce na Dalekim Wschodzie.

Akademik Czerski opuścił port w Rotterdamie pod koniec stycznia. Jednostka wcześniej uczestniczyła w budowie gazociągu Nord Stream 2 na Bałtyku, jednak zawiodła ona oczekiwania Rosjan – statek ten ułożył jedynie 20 km rur z niezadowalającą prędkością nie przekraczającą 600 metrów na dobę.

Akademikowi Czerskiemu w podróży towarzyszyły dwa statki zaopatrzeniowe – Iwan Sidorenko i Ostap Szeremeta. Akademik Czerski będzie teraz skierowany do kolejnego zadania, które było powodem jego zakupienia w 2015 roku – zagospodarowania pola naftowo-gazowego Jużnoj-Kirinskoje. Pole to zostało objęte amerykańskimi sankcjami, co spowodowało, że Gazprom musiał nabyć własną jednostkę zdolną do prowadzenia prac głębokościowych.

Kommersant/Mariusz Marszałkowski