Ceny miedzi na LME w Londynie spadają po zapowiedzi ceł USA na metale

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają w reakcji na zapowiedź amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą wprowadzenia ceł na metale – informują maklerzy.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,5 procent – po 9.049,50 dolarów za tonę, po spadku w poniedziałek o 2 procent.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,2565 dolarów za funt, wyżej o 0,58 procent.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju przerwa – w Chinach we wtorek rozpoczęła się 8-dniowa noworoczna przerwa w związku z początkiem Nowego Roku Księżycowego.

Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie ceł na półprzewodniki z zagranicy, głównie z Tajwanu, by skłonić firmy do przeniesienia produkcji do USA.

Donald Trump zapowiedział też w niedalekiej przyszłości cła na produkty farmaceutyczne i metale. – Nałożę również cła na stal, aluminium i miedź – wskazał.

To wywołuje na rynkach obawy o wojny handlowe i wspiera notowania dolara USA, w którym wyceniane są m.in. metale bazowe.

Financial Times podał z kolei – powołując się na anonimowe źródła, że amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent naciska na nałożenie uniwersalnych taryf na import do USA, co ma się rozpocząć od 2,5 procent i stopniowo wzrastać.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME straciła 181 dolarów do 9.095,00 dolarów za tonę.

Biznes Alert / PAP