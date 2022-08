Informacje gospodarcze z Chin powodują spadek cen ropy Alert

Dane dotyczące sytuacji gospodarczej w Chinach wpływają na notowania cen ropy na światowych rynkach. Wartości kontraktów na baryłki czarnego złota na londyńskiej giełdzie spadają.

Flaga Chin. Źródło: Freepik

Spadki cen na londyńskiej giełdzie

W dniu 15 sierpnia 2022 roku cena kontraktów terminowych na ropę Brent za październik na londyńskiej giełdzie ICE Futures spadła o 1,997 procent do 99,19 dolarów za baryłkę ropy. Wrześniowe kontrakty terminowe na ropę WTI spadły o 2,18 procent do 90,02 dolarów za baryłkę w handlu elektronicznym na New York Mercantile Exchange (NYMEX).

16 sierpnia 2022 roku ropa znów potaniała. Do godziny 12.30 czasu moskiewskiego koszt październikowych kontraktów terminowych Brent na ICE Futures spadł o jeden procent do 94,14 dolarów za baryłkę. W handlu elektronicznym na NYMEX kontrakty terminowe na ropę WTI za wrzesień spadły o 0,65 procent do 88,81 dolarów za baryłkę.

Kontrakty terminowe na gaz ziemny w USA i Europie rosną.

16 sierpnia do godziny 12.30 czasu moskiewskiego notowania wzrosły o 2,49 procent do 8,945 dolarów/MMBtu, a wrześniowe kontrakty terminowe na gaz na holenderskim TTF na giełdzie ICE Futures były notowane po 220,1 EUR/MWh (2421,1 dolarów/1000 m sześć).

Informacje gospodarcze napływają z Chin

Notowania ropy kontynuują spadki rozpoczęte w zeszłym tygodniu za sprawą napływających, makroekonomicznych informacji z Chin. W szczególności dane dotyczące wzrostu wielkość produkcji przemysłowej w lipcu o 3,8 procent, pomimo oczekiwań na wzrost o 4,6 procent. Eksperci przypisują spowolnienie w chińskiej gospodarce polityce zerowej tolerancji dla koronawirusa, ponieważ blokady jakie w związku z nim występują powodują spadek popytu krajowego. Potwierdzają oni problemy istniejące w chińskiej gospodarce i decyzję Ludowego Banku Chin o obniżeniu kursu.

Neftegaz/Jakub Sadowski