Chiny i Rosja podpisały dużą umowę na dostawy ropy Alert

Rurociąg w naftoporcie. Fot. Lotos

Rosyjska firma naftowa Rosnieft zawarła dziesięcioletni kontrakt o wartości 80 miliardów dolarów na dostawę 100 mln ton ropy naftowej chińskiej spółce CNPC.

Dzienny wolumen dostaw ropy do Chin ma wynosić około 200 tys. baryłek ropy. Według doniesień prasowych, ropa do Chin ma trafiać przez Kazachstan i kierowana będzie do rafinerii w prowincji Xinjiang. Według rosyjskiego operatora rurociągów Transnieft, rosyjskie dostawy rurociągami do Chin w zeszłym roku wyniosły 40 milionów ton metrycznych, czyli około 800 tys. baryłek dziennie.

Nowa umowa z Rosnieftem nie wpłynie na wielkości dostaw realizowane dotychczasowymi drogami – ropociągiem Wschodnia Syberia – Ocean Spokojny (ESPO) oraz poprzez terminal naftowy Kozmino. Trasami tymi do Chin dziennie dociera dziennie około 1,6 mln baryłek ropy. Rocznie daje to wolumen 80 mln ton ropy naftowej.

Chiny pozyskują również ropę z państw Zatoki Perskiej, głównie Arabii Saudyjskiej, oraz państw afrykańskich i Iranu.

Reuters/Mariusz Marszałkowkski