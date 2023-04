Czy chińska szybka kolej elektrodynamiczna podbije świat? Spięcie Infrastruktura

Rywalizacja w stylu zimnowojennym między mocarstwami ma różne oblicza. Jednym z nich jest wyścig o prędkość, czyli konkurencja w dziedzinie nowych technologii. W mediach dużo usłyszymy o Sztucznej Inteligencji, a w nowym podkaście #SPIĘCIE redakcji BiznesAlert.pl dowiedzą się Państwo o ultraszybkiej kolei która w wersji testowej rozpędza się nawet do 600 km/h – czy doczekamy się takich pociągów w PKP?

Spięcie o Maglev w Chinach. Grafika: Mikołaj Teperek.

– China Railway Enginering Company CREC zakończyła pierwszą fazę testów najnowszych pociągów typu maglev wykonanych w technologii EDS, która pozwala pociągom osiągnięcie prędkości 600 km/h. Technologia EDS zawszenie elektrodynamiczne polega na tym że w pociągach jest całkowicie wyeliminowane tarcie co pozwala im automatycznie na osiągnięcie jeszcze większej prędkości. Starsza technologia EMS zawszenie elektromagnetyczne polega na tym że jest tam tarcie, chociaż jest ono minimalne. Ta technologia jest już w powszechnym użyciu np. w Japonii i Chinach. W Chinach pociągi typu maglev łączą lotnisko Pudong z lokalną siecią metra i osągają prędkość 431 km/h – opowiada Jacek Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl

– Ta technologia jest używana i testowana w krajach azjatyckich. A czy te szybkie pociągi są obecne gdzieś jeszcze poza Azją? – pyta Jędrzej Stachura, redaktor BA – Technologia EDS nie została jeszcze skomercjalizowana. CREC chce żeby była ona wdrożona w 2026 roku. Natomiast wiele krajów wyraziło zainteresowanie tą technologią. Chiny rozwijają kolej dużych prędkości w krajach takich jak Indonezja, Iran, Egipt i Maroko. Jednak jest to kolej tradycyjna. Pociągi typu maglev wykonane w technologii EDS pozwolą na szybsze i bardziej efektywne przemieszczani ludzi z puntu A do punktu B. To powinno rozwiązać plagę korków – odpowiada Perzyński.

Całą rozmowę można znaleźć na naszych kanałach YouTube, Spotify oraz SoundCloud: