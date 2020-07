Chludziński: KGHM walczy, by w czasach koronawirusa utrzymać produkcję i sprzedaż Energetyka

Marcin Chludziński fot. KGHM Polska Miedź

W rozmowie z użytkownikami Twittera zorganizowanej przez gazetę Parkiet prezes KGHM Marcin Chludziński skomentował bieżące wydarzenia w polskiej energetyce i plany na przyszłość polskiego giganta miedziowego.

Chludziński dla Parkietu

– Do 2030 50 procent energii ma pochodzić ze źródeł własnych i odnawialnych. Pierwsze farmy fotowoltaiczne są w budowie, kolejne przygotowujemy – powiedział Chludziński. Zapytany o ocenę przejęcia Lotosu przez PKN Orlen, stwierdził, że to dobre posunięcie: – Daje to duży potencjał kapitałowy i biznesowy, szanse na większą ekspansję zagraniczną. To także dużo synergii biznesowych. Gratuluję zarządom Orlenu i Lotosu.

Prezes KGHM odniósł się też do projektu Sierra Gorda w Chile. – Wynik operacyjny Sierra Gorda jest już zadowalający. Produkujemy znacznie więcej, redukujemy koszty. Na wynik netto wpływa historyczna pożyczka zaciągnięta od właścicieli – powiedział. Zapewnił jednocześnie, że koronawirus nie stanowi poważnej przeszkody w codziennej działalności spółki: – Nie widzimy istotnego wpływu koronawirusa na dotychczasowe operacje. Dzięki wcześnie wprowadzonym procedurom i dyscyplinie pracowników mamy niską skalę zachorowań. Codziennie walczymy, by to się utrzymywało – powiedział.

Skomentował on także wyniki finansowe KGHM: – Sprawozdanie za I półrocze publikujemy w sierpniu. Wyniki za I kwartał są bardzo dobre i zgodne z założeniami. Istotne jest, że utrzymujemy plany produkcyjne oraz sprzedażowe. Popyt na miedź i srebro utrzymują się. Realizujemy naszą strategię, czyli 4E: elastyczność, efektywność, e-przemysł i ekologia. Dzięki temu, choć cały czas pracujemy w zagrożeniu epidemicznym, naszym dużym sukcesem jest utrzymanie produkcji i sprzedaży w takich warunkach. Walczymy dalej. Działanie mimo wysokiej zmienności i nieprzewidywalności koniunktury to podstawa naszej strategii z 2018 r. Dzięki temu przeszliśmy przez 2019 z dobrymi wynikami mimo wojen handlowych. To pomaga też realizować plany w 2020 roku mimo pandemii – powiedział.

Źródło: Twitter/Parkiet, opracował Michał Perzyński