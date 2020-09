Columbus Energy inwestuje w perowskity Alert

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku fot. Ulrike Leone/Pixabay

Columbus Energy z sektora fotowltaiki zainwestuje 10 mln euro w Saule Technologies i obejmie 20 procent udziałów. Będzie też dystrybutorem produktów firmy oraz licencji na nie na świecie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój pierwszej na świecie linii produkującej ogniwa perowskitowe.

Spółka Columbus Energy w tym roku zainwestuje w Saule Technologies 10 mln euro w ramach podwyższenia kapitału. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój pierwszej na świecie linii produkującej ogniwa perowskitowe (ultracienkie, utralekkie, elastyczne i transparentne ogniwa fotowoltaiczne przewyższające zastosowaniem tradycyjne ogniwa krzemowe), tworzone przez innowacyjne przedsiębiorstwo Olgi Malinkiewicz. Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej Columbus nabył też prawo pierwszeństwa zakupu produktów opartych na ogniwach perowskitowych, dzięki czemu będzie odgrywać wiodącą rolę jako dostawca tego typu rozwiązań na rynku.

Chodzi także o rozwój paneli słonecznych, które można integrować z fasadami budynków i pokryciami dachów o niskiej nośności, co pozwoli na pozyskiwanie energii z większych powierzchni. Moduły perowskitowe znajdują także zastosowanie w urządzeniach elektronicznych typu Internet of Things (Internet Rzeczy), zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, co wyeliminuje konieczność wymiany baterii. – Lekkie ogniwa na bazie folii perowskitowej to także szeroka gama produktów takich jak m.in. markiza fotowoltaiczna, roleta, żaluzja, które znajdą swoje zastosowanie u indywidualnych odbiorców.

– Ogniwa perowskitowe wyróżniają się wysoką efektywnością nawet przy słabym oświetleniu, także przy sztucznym świetle. Ogniwa te mogą być nadrukowywane na różnorodne podłoża, z dużą dowolnością kształtu – na przykład na folie, tkaniny, dachówki. Ogniwa słoneczne na bazie perowskitów przez ostatnie sześć lat dogoniły sprawnością rozwijane od lat 70. ogniwa krzemowe. Wyróżniają się tym, że są ultralekkie, elastyczne, transparentne i ultracienkie – ogniowo perowskitowe ma grubość zaledwie jednej dziesiątej grubości ludzkiego włosa – wyjaśnia Columbus Energy.

Columbus Energy/Bartłomiej Sawicki