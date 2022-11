Boeing i Airbus będą miały konkurencję. Chińczycy wchodzą w budowę samolotów Alert

C919 będzie pierwszym samolotem średniego zasięgu zbudowanym w Chinach. Producent otrzymał teraz zielone światło do produkcji seryjnej.

Comac C919. Źródło: Wikipedia

Rusza produkcja C919

Chiński urząd regulacji lotnictwa zatwierdził masową produkcję krajowego odrzutowca krótkiego zasięgu C919. Poinformował o tym we wtorek producent maszyn, firma Comac. C919, który bezpośrednio będzie rywalizować na rynku z takimi modelami jak Airbus A320neo i Boeing 737 MAX, zacznie być dostarczany klientom w przyszłym miesiącu. Od pierwszej połowy 2023 roku maszyna powinna przewozić pierwszych pasażerów w ramach linii lotniczych China Eastern Airlines.

Według raportu z zeszłego miesiąca analitycy z Jefferies spodziewają się, że do 2030 roku COMAC będzie produkować około 25 samolotów rocznie, co jednak stanowi zaledwie ułamek produkcji dwóch głównych zachodnich producentów samolotów.

Rozpiętość skrzydeł C919 wynosi 33,6 m, długość 38,9 m, szerokość kadłuba to 3,96 m, samolot ma wysokość 11,95 m. Prędkość przelotowa maszyny to 0,785 mach, pułap to 12 100 m, na jednym tankowaniu jest w stanie przelecieć 4075–5555 km. Może zabrać na pokład 158–174 pasażerów.

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Reuters/Michał Perzyński