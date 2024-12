Zaktualizowano projekt CPK, kolejowy Y zamiast połączeń subregionalnych

Przyjęto uchwałę dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koszty projektu do 2032 roku wyniosą ponad 131 miliardów złotych. Pierwsze połączenie Kolei Dużych Prędkości będzie uruchomione do 2032 roku. Zdaniem minister Pełczyńskiej-Nałęcz kluczowe jest rozwijanie połączeń subregionalnych, a nie tylko między największymi miastami.

Rada Ministrów przyjęła nową uchwałę dotyczącą „Programu inwestycyjnego Centralnego portu Komunikacyjnego. Etap II. 2024-2030”. Przedłożył ją Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK. Zaktualizowano ramy finansowe, czasowe i warunki realizacji.

Dofinansowano kwotą 15 miliardów złotych Y, czyli połączenie szybką kolejową największych miast. Jednocześnie zmniejszono finansowanie połączeń subregionalnych o 9 miliardów złotych.

– Rada Ministrów zmieniła program wieloletni CPK. Program zwiększa o 15 miliardów finansowanie Y-Igreka, czyli szybkiej kolei między metropoliami, a o 9 miliardów zmniejsza inwestycje w kolej subregionalną – napisała Katarzyna Pełczyńska Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, na portalu X.

Lotnisko i koleje

Według nowych zmian do końca 2032 roku ma zostać uruchomiony pierwszy etap Kolei Dużych Prędkości (KDP), między Warszawą, CPK i Łodzią. Szacunki wskazują, że w zaawansowanym stadium będzie też połączenie do Wrocławia i Poznania. Dojazd do wspomnianych miast ze stolicy ma zająć koło 100 minut.

Ponad 130 miliardów

Koszt CPK do 2032 roku został oszacowany na 131,7 miliardów złotych. Do finansowania posłużą fundusze unijne, środki Skarbu Państwa i środki zewnętrzne jak dług bankowy.

Nie tylko KDP. To kolej subregionalna zapewni rozwój

Minister Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdziła, że zmiany w CPK przewidują zwiększenie finansowania połączeń między dużymi miastami, kosztem połączeń subregionalnych.

– Kluczowe w sprawie CPK jest to, że to jest największy projekt rozwoju regionalnego finansowany z polskich funduszy, zwłaszcza ta część kolejowa. Jako ministerstwo patrzymy na całość polityki regionalnej i rozwoju regionalnego, i stąd nasze zainteresowanie – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

– To bardzo dobrze, że proponuje się zwiększenie finansowania, ale jednocześnie proponowane jest zwiększenie o 15 miliardów złotych finansowania tzw. Y, czyli kolei dużych prędkości między dużymi metropoliami, o prawie 9 miliardów zł redukując finansowanie kolei subregionalnych – wyjaśniła minister.

Jako przykład podała, że obecnie połączenie Płock-Warszawa zajmuje ponad dwie godziny, a mogłoby być skrócone do 45 minut. Wymaga to jednak inwestycji w połączenia subregionalne do 2032 roku.

– Tymczasem w Polsce potrzeba doinwestowania projektów, które zredukują wykluczenie komunikacyjne średnich, subregionalnych miast. To one nam zagwarantują, że pomimo depopulacji będzie równy rozwój w całej Polsce – podkreśliła

Szprychy to nie tylko walka z wykluczeniem komunikacyjnym, ale i poprawa bezpieczeństwa

Połączenia kolejowe są efektywnym sposobem relokacji sprzętu wojskowego. Tańszym i pewniejszym od transportu kołowego czy samoloty transportowe. Zwłaszcza, że ten ostatni typ transportu ogranicza się do lotnisk o odpowiedniej przepustowości. Rozbudowa szprych kolejowych, które zakładał pierwotny projekt CPK, umożliwi przerzut sprzętu wojskowego, zwłaszcza pod wschodnią granicę.

