Cyfryzacja biorafinerii Orlenu usprawni produkcję zielonego glikolu Alert

Fot. PKN Orlen

System sterownia ABB usprawni wytwarzanie ekologicznego glikolu propylenowego w rafinerii Orlen Południe S.A. w Trzebini. Jest on wykorzystywany m.in. do produkcji artykułów kosmetycznych i higienicznych. ABB zaznacza, że pierwsza tego typu instalacja w Polsce nabierze dodatkowego znaczenia w dobie zagrożenia epidemicznego.

Nowoczesna biorafineria

Rafineria w Trzebini, która ma zostać przekształcona w nowoczesną biorafinerię, będzie produkować aż 30 tys. ton glikolu rocznie, co pokryje w trzech czwartych całkowite zapotrzebowanie Polski. Nowa instalacja będzie wykorzystywać zaawansowany system sterowania DCS firmy ABB, który pomoże zachować odpowiednią jakość produktu końcowego.

ABB Ability™ System 800xA to rozproszony system sterowania, który mierzy wartości fizyczne charakteryzujące proces produkcji, wizualizuje je i zapisuje, na bieżąco dostarczając operatorom informacje o stanie procesu i instalacji. System automatycznie reguluje parametry procesu, utrzymując go w określonym wcześniej, stabilnym stanie. To bardzo ważne w przypadku dużych instalacji wykorzystujących procesy chemiczne. Istotne z punktu widzenia operatora jest również zdalny dostęp do danych na temat procesu, np. z urządzeń mobilnych. Usprawnia to pracę serwisantów.

– Zaproponowaliśmy zintegrowane i elastyczne rozwiązanie, nie zapominając o kwestii cyberbezpieczeństwa. Realizacja zamówienia już się rozpoczęła, pracę planujemy zakończyć jesienią przyszłego roku – podkreśla Marcin Wasilewski, dyrektor Biznesu Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce.

ABB współpracuje przy tym projekcie z firmą EPC Technik Polska (w konsorcjum z Biproraf ), która odpowiedzialna będzie za instalację części glicerynowej, kontrolę i oprzyrządowanie.

Wytwarzany glikol propylenowy to popularny związek chemiczny, który wykorzystuje się m.in. do produkcji kosmetyków (np. dezodorantów w sztyfcie), środków higieny i czystości (np. past do zębów).

ABB/Jędrzej Stachura