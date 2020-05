Orlen zwiększa zdolności produkcyjne fenolu w Płocku Alert

PKN Orlen prowadzi analizy budowy instalacji do produkcji izopropanolu. Spółka zwiększy zdolności produkcyjne fenolu w zakładzie w Płocku.

Alkohol izopropylowy, etanol i metanol

Orlen zaznacza, że alkohol izopropylowy jest tańszym zamiennikiem etanolu lub metanolu. Stosuje się go m.in. do wytwarzania płynów antyseptycznych, w poligrafii czy jako dodatek do paliw. Koncern zakupił licencję i projekt bazowy od firmy Badger Licensing LLC, spółki w całości zależnej od TechnipFMC plc. W przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, PKN Orlen jako piąta firma na świecie wdroży zaproponowaną technologię.

– Szacowany zysk operacyjny po finalizacji Programu zwiększy się aż o 1,5 mld zł rocznie. Rozważana budowa instalacji izopropanolu ma też dodatkową korzyść. Alkohol izopropylowy, posiadający właściwości wirusobójcze, pozwoli w przyszłości zabezpieczyć Polskę w sytuacji zagrożenia epidemią – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Orlen informuje, że do produkcji izopropanolu, jako podstawowy surowiec, byłby wykorzystywany aceton, który jest produktem ubocznym wytwarzania fenolu. Izopropanol powstaje w wyniku reakcji acetonu z wodorem w tzw. procesie uwodornienia acetonu. Powstały produkt poddaje się następnie wielokrotnej destylacji, aby uzyskać wysoką czystość produktu końcowego. Planowana inwestycja miałaby składać się z instalacji do produkcji izopropanolu oraz systemów pomocniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe obiekty powstałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy.

Program rozbudowy łańcucha wartości fenolu i acetonu jest jednym z czterech projektów wchodzących w skład strategicznego dla PKN Orlen Programu Rozwoju Petrochemii.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura