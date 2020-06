Trudne pięć miesięcy ropy i budżetu Rosji Alert

Budynek ministerstwa finansów FR fot.MinFin

Według danych centralnego departamentu wysyłki paliw produkcja ropy i kondensatu gazowego w Rosji wyniosła 39,7 mln ton w maju, co oznacza spadek o 15,5 procent względem maja 2019 roku.

Niższa produkcja

Produkcja ropy i kondensatu wyniosła 226,48 mln ton od stycznia do maja. Oznacza to spadek o 2,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Rosnieft wydobył od początku roku 77,51 mln ton (13,61 mln ton w maju), Łukoil 32,82 mln ton (5,61 mln ton), Surgutneftegaz 24,68 mln ton (4,23 miliona ton), Gazprom Nieft 16,32 miliona ton (2,99 miliona ton), Tatnieft – 11,3 miliona ton (2,03 miliona ton), Basznieft – 7,44 mln ton (1,21 mln ton), Sławneft – 5,45 mln ton (802,17 tys. ton), Novatek 3,32 mln ton (620,96 tys. ton) i RussNeft 2,85 mln ton (489,42 tys. ton).

Inni operatorzy, w tym spółki joint venture (razem z Gazpromem), wyprodukowali 35,83 mln ton ropy i kondensatu gazowego (6,37 mln ton w maju). Departament nie podaje konkretnych danych produkcji Gazpromu.

Niezależni producenci ropy wydobyli łącznie 8,12 mln ton, w tym 1,57 mln ton w maju.

Eksport spada

Eksport ropy do krajów spoza WNP od stycznia do maja 2020 roku spadł o jeden procent w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Wynosi 101,15 mln ton.

W ciągu pięciu miesięcy tego roku poprzez system rurociągów naftowych Transnieft wyeksportował 90,27 mln ton ropy naftowej do innych krajów (z czego 82,51 mln ton stanowił surowiec rosyjski). Poprzez m.in porty morskie wyeksportowano 18,64 mln ton.

W maju 17,36 miliona ton ropy rosyjskiej zostało wyeksportowanych do krajów spoza WNP. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku eksport spadł o 14,2 procent. Średni dzienny eksport wyniósł 4,1 mln baryłek.

Od początku roku 14,43 mln ton rosyjskiej ropy naftowej zostało przesłane przez port Kozmino, 17,87 mln ton przez terminal eksportowy Primorsk. 8,59 mln ton zostało wyeksportowane przez port Ust-Ługa oraz 6,2 mln ton przez Noworosyjsk.

Od stycznia do maja 2020 roku Rosnieft wyeksportował 45,64 mln ton do krajów spoza WNP za pośrednictwem systemu Transnieft (7,26 mln ton w maju), a Surgutneftegaz 12,68 mln ton (1,99 mln ton w maju). Łukoil wysłał 9,16 mln ton (1,45 mln ton w maju), Gazprom Nieft – 3,72 mln ton (672tys. ton w maju), a Tatnieft 3,44 mln ton (456 tysięcy ton).

Przedsiębiorstwa, które nie należą do pionowo zintegrowanych firm naftowych, w ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku wyeksportowały 6,6 mln ton z czego 1,63 mln ton w maju.

Tranzyt Kazachstanu w okresie styczeń-maj 2020 roku przez terytorium Rosji wyniósł 6,69 miliona ton (w maju – 1,6 miliona ton), Białorusi – 230 tysięcy ton (180 tysięcy ton w maju), a Turkmenistanu 807,96 tysięcy ton (59,66 tysiąc ton w maju).

W okresie styczeń-maj 2020 roku Rosyjskie koncerny naftowe zmniejszyły dostawy ropy do krajów sąsiednich (Białorusi) o 47,7 procent do 3,64 mln ton.

Niska cena

Według danych ministerstwa finansów, średnia cena ropy eksportowej marki Urals w maju wyniosła 31,03 dolara za baryłkę. Jej koszt, w porównaniu do maja 2019 roku, spadł o połowę. Wtedy baryłka ropy Urals kosztowała średnio 70,93 dolara. Majowa średnia cena jest jednak wyższa od kwietniowej o prawie 70 procent. W kwietniu średnia cena za baryłkę ropy Urals wynosiła 18,22 dolara.

Średni koszt rosyjskiej ropy Urals od stycznia do maja 2020 roku wyniósł 39,20 dolara za baryłkę. W pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku baryłka ropy kosztowała średnio 66,34 dolara.

Kommiersant/MinFin/CDWP/Interfax/Mariusz Marszałkowski