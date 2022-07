Czesi na wojnie energetycznej Putina sprowadzą LNG przez Holandię ale przez Polskę jeszcze nie Alert

Czechy będą importować LNG przez terminal w Holandii. Wcześniej zgłaszali zainteresowanie importem przez Polskę.

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Holenderskie Gasunie poinformowało, że zarezerwowało 7 mld m sześc. LNG na dostawy do nowego terminalu o przepustowości 8 mld dostępny od tego roku. Skorzystają z niego Czesi, którzy rozważali import przez terminal w Polsce w razie zwiększenia przepustowości.

– Udział w przepustowości terminalu LNG pozwoli zmniejszyć zależność Czech od gazu z Rosji o jedną trzecią i znacznie zwiększy na wojnie energetycznej Putina – napisał minister przemysłu Jozef Sikela. Czesi zużywają około 9 mld m sześc. rocznie z czego prawie 100 procent pochodziło dotąd z Rosji.

Polska rozważa dopuszczenie Czechów i Słowaków do terminalu pływającego FSRU w Zatoce Gdańskiej, ale ten będzie gotowy w 2027-28 roku. Gaz-System rozbudowuje już infrastrukturę przesyłową pozwalającą podwoić jego przepustowość z 6 do 12 mld m sześc. dzięki dostawieniu drugiej jednostki do magazynowania i regazyfikacji. Polacy oczekują, że zainteresowani zainwestują w rozbudowę FSRU.

Reuters/Wojciech Jakóbik