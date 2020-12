Czesi rekomendują odejście od węgla do 2038 roku Alert

fot. Wikipedia/CC

Czeska rządowa „komisja węglowa” zarekomendowała w piątek 2038 roku jako termin odejścia od węgla w energetyce w Czechach. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić czeski rząd – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Koniec węgla

PAP podaje, że Czechy ok. połowę energii elektrycznej wytwarzają w elektrowniach węglowych, a ok. jedną trzecią – w jądrowych. Reszta pochodzi z gazu i OZE. Rząd Czech powołując komisję do ustalenia warunków i terminu odejścia od węgla w energetyce wzorował się na Niemczech, gdzie działało podobne ciało.

W Czechach w sektorach górnictwa węgla kamiennego i brunatnego pracuje 18 tys. ludzi, co oznacza trzecie miejsce w Europie po Polsce i Niemczech. W kraju działa 10 elektrowni węglowych. Czeski rząd zrezygnował ostatnio ze sprzeciwu wobec planu podniesienia przez UE do 55 procent celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok – czytamy na stronie PAP.

Członek komisji z ramienia Ruchu Tęcza Jiří Koželouh ocenia, że zasadniczy problem polega na tym, że żaden z rozważanych scenariuszy nie przewidywał zamykania elektrowni węglowych przez 2029 r. – Prowadzi to do absurdalnej sytuacji, w której przewiduje się eksport energii elektrycznej w 2025 roku w ilości odpowiadającej produkcji największej elektrowni węglowej Počerady – powiedział.

Jan Rovenský z czeskiego Greenpeace wskazuje, że z oficjalnych dokumentów wynika, iż koniec węgla w Czechach jest możliwy w 2033 roku i to bez importu energii elektrycznej przekraczającego 10 procent zapotrzebowania. – Jednocześnie analizy te znacząco nie doceniają krajowego potencjału źródeł odnawialnych. W rzeczywistości proces odchodzenia od węgla mógłby być jeszcze szybszy lub nie wymagałby tak dużej ilości gazu ziemnego – mówi Rovenský.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura