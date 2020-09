Altmaier: Jeśli rynek wymusi odejście od węgla przed 2038 rokiem, nie będziemy się temu sprzeciwiać Energetyka

Niemiecki minister gospodarki i energii Peter Altmaier. Źródło: Wikipedia

Niemiecki minister gospodarki i energii Peter Altmaier (CDU) opowiedział w wywiadzie dla gazety TAZ o planie rozbudowy energetyki odnawialnej w Niemczech oraz o planach odejścia od węgla.

Altmaier o OZE i odejściu od węgla

– Pomimo pandemii, w całej koalicji CDU-CSU-SPD zobowiązaliśmy się do realizacji celów klimatycznych i nie ograniczyliśmy ich. Wraz ze zobowiązaniem do neutralności klimatycznej w 2050 roku, ekspansja energii odnawialnych otrzymała również zupełnie nowy priorytet w gospodarce. Przemysł potrzebuje również zielonej energii elektrycznej, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć transformację w kierunku neutralności klimatycznej, na przykład przy przestawianiu produkcji stali na ekologiczną – mówił Altmaier.

– Główne kroki ekspansji w ostatnich kilku dekadach zostały podjęte przy znacznym wsparciu CDU, ponieważ przyniosły one wartość dodaną obszarom wiejskim. Nie mam wątpliwości, że większość mojej partii przywiązuje dużą wagę do zachowania bazy przemysłowej kraju. Aby to zrobić, do 2050 roku potrzebujemy 100 procent odnawialnej energii elektrycznej. W ciągu dekady zwiększyliśmy ponad dwukrotnie udział odnawialnej energii elektrycznej, z 21 do ponad 50 procent. Teraz po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat zaostrzamy cel dotyczący odnawialnych źródeł energii do 2050 roku, a w Niemczech koniec wykorzystania węgla wyznaczyliśmy na 2035-2038. Ale może istnieć dynamika rynku, która przyspieszy ten proces. Jeszcze przed pandemią wytwarzanie energii z węgla gwałtownie spadło. W ustawie o wycofywaniu węgla zdefiniowaliśmy jasną i wiarygodną międzypartyjną ścieżkę. Ale jeśli rynek wymusi szybsze odejście od węgla, nie będziemy się temu sprzeciwiać – zadeklarował polityk CDU.

Opracował Michał Perzyński