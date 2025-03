Czy Konfederacja nie wysłała swojego przedstawiciela do programu TVP Info? Dobromir Sośnierz wyjaśnia

„Jak co tydzień, przedstawiłabym jeszcze gościa, reprezentanta Konfederacji, ale cóż. Przez ostatni tydzień biuro prasowe tej partii nie zdołało znaleźć nikogo kto chciałby się z państwem w programie <<Woronicza 17>> spotkać” – wyjaśniła prowadząca ten program Kamila Biedrzycka w niedzielę 23 marca br. na antenie TVP Info.

„Ani posła ani europosła.” – mówiła Biedrzycka o nieobecnym przedstawicielu Konfederacji. „Liczymy, że to nie jest strach przed trudnymi pytaniami” – dodała.

Manipulacja TVP w likwidacji

Jaka partia, w sytuacji, w której jest zapraszana do programu na żywo, odmawia promocji swojego przedstawiciela, szczególnie w czasie kampanii wyborczej? Jak dowiedział się Biznes Alert, nieprawdą jest, że Konfederacja nie wyznaczyła żadnego przedstawiciela do udziału w programie” Woronicza 17”.

Dobromir Sośnierz w rozmowie z dziennikarzem Biznes Alert poinformował, że to właśnie on został, przez Konfederację wyznaczony do udziału w porannym programie. „O tym, że nie mogę reprezentować Konfederacji w programie dowiedzieliśmy się dzień wcześniej” – mówił Sośnierz. „Wypowiedź Biedrzyckiej była umyślnie wprowadzająca w błąd. Składa się ona z dwóch części, jedna sugeruje, że nikt z Konfederacji nie chciał przyjść, jednak dopiero w drugiej części doprecyzowano, że chodzi o posła lub europosła – co w umyśle odbiorcy zostawia wrażenie, że przedstawiciele Konfederacji najprawdopodobniej bali się pytań” – wyjaśnił polityk Konfederacji, który istotnie nie jest już parlamentarzystą ani w Polsce, ani w PE.

Fakty i Biedrzycka

„Fakt jest taki, że Konfederacja wysłała mnie, a Pani Biedrzycka mnie nie przyjęła” – podkreślił Sośnierz.

„Warunek, że do programu zapraszani są jedynie posłowie i europosłowie, moim zdaniem, jest <<skrojony>> właśnie po to, żeby móc uzasadnić, że to nie ja będę reprezentował Konfederację w programie. Biedrzycka wprost tego nie powie” – zwrócił uwagę polityk w rozmowie z BA.

Dobromir Sośnierz, kilkukrotnie gościł w programie. Ostatni raz miało to miejsce w grudniu ubiegłego roku. Wtedy doszło do mocnej wymiany zdań między europosłem KO Michałem Szczerbą a politykiem Konfederacji. To właśnie zdaniem Sośnierza było wystarczającym pretekstem, aby ten nie mógł dłużej reprezentować Konfederacji w programie Woronicza 17.

łoz/ MA – BA/ TVP w likiwdacji/ X