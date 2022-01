Czy Niemcom grozi „greenflacja”? Ekonomiści ostrzegają Alert

Szybko rosnące ceny surowców potrzebnych do budowy infrastruktury energetycznej wolnej od paliw kopalnych mogą stać się poważnym problemem dla transformacji energetycznej Niemiec, jak stwierdzili konsultanci Niemieckiego Instytutu Gospodarczego (IW) w analizie.

„Greenflacja” w Niemczech?

Jak stwierdzili analitycy, zasoby potrzebne do produkcji akumulatorów samochodowych, turbin wiatrowych, paneli słonecznych i innych elementów służących transformacji energetycznej stają się coraz bardziej kosztowne na rynkach międzynarodowych, a dominująca pozycja zaledwie kilku dostawców naraża klientów na bariery handlowe. Firmy mogą zatem mieć trudności z zagwarantowaniem stałych dostaw istotnych surowców, takich jak miedź, kobalt, lit czy platyna, co oznacza, że ​​rząd niemiecki i UE muszą zastąpić swoje firmy i pomóc w zabezpieczeniu dostępu do surowców.

Ruchir Sharma, główny strateg w amerykańskim banku inwestycyjnym Morgan Stanley, powiedział redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), że rosnący popyt na te materiały w związku z globalnym dążeniem do dekarbonizacji systemów energetycznych może prowadzić do „greenflacji”. Wprawiłoby to w ruch spiralę wyższych cen, z potencjalnie poważnymi skutkami dla planów działań na rzecz klimatu na całym świecie w nadchodzących latach. Ceny litu, kluczowego pierwiastka w akumulatorach samochodowych, wzrosły w zeszłym roku o 240 procent. Sharma dodał, że surowsze łańcuchy dostaw i standardy wydobycia mogą jeszcze bardziej zaostrzyć problem.

Rudolf Hickel, ekonomista z Uniwersytetu w Bremie, powiedział, że greenflacja może również stworzyć „poważne” problemy polityczne, ponieważ podwyżki cen na rynkach energii i nowy krajowy podatek od emisji dwutlenku węgla już obciążały wielu klientów w 2021 roku. – Jestem bardzo zaniepokojony, że ostatecznie zabraknie nam społecznej akceptacji, której potrzebujemy, co może doprowadzić do niepowodzenia całego projektu transformacji energetycznej – powiedział Hickel.

Dostawy surowców potrzebnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej były w dużej mierze zaniedbanym problemem na wczesnych etapach transformacji energetycznej Niemiec, ale szybko zaczyna się to zmieniać. Wielu obserwatorów ma nadzieję, że znacznie ulepszony system recyklingu materiałów krytycznych, lepsze wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, ulepszenia technologiczne i nowe źródła wymaganych materiałów mogą złagodzić ten problem.

