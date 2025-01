Szef Pentagonu za zwiększeniem wydatków na obronę

Ustępujący minister obrony USA Lloyd Austin opowiedział się za zwiększeniem wydatków na obronę o ok. 50 miliardów dolarów w porównaniu z tym co zaplanowano na rok podatkowy 2026 – podała w poniedziałek agencja Bloomberg. W opinii polityka dodatkowe środki nie powinny być przeznaczone na pomoc militarną dla Ukrainy i Izraela.

Austin zasugerował zwiększenie wydatków z 876,8 miliardów USD do 926,5 miliardów w liście do skierowanym pod koniec listopada 2024 roku do Biura zarządzania i budżetu (OMB). Do dokumentu dotarła redakcja Bloomberga.

Jak zauważono szef Pentagonu pozostawił administracji przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa pięcioletni plan wydatków na obronność, który obejmuje ich wzrost do osiągnięcia kwoty ponad 1 bilion dolarów w roku fiskalnym 2028 w porównaniu z zaplanowanymi 913,5 miliarda. Jednocześnie wezwał on do utrzymania wydatków na obronność w wysokości ok. 3 procent PKB w latach 2027-2030. Szacuje się, że w roku fiskalnym 2024 wyniosą one 3,2 procent PKB.

W liście do OMB Austin nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia zwiększenia wydatków. Jedynymi argumentami jakie pojawiają się w dokumencie to nacisk na przeciwdziałanie Chinom oraz wzmacnianie sojuszy – pisze Bloomberg.

Austin zaznaczył, że budżet Pentagonu nie powinien obejmować pomocy dla Ukrainy i Izraela, ale dodał, że powinna być ona kontynuowana i finansowana z innych, dodatkowych środków.

Pentagon podał na swojej stronie internetowej 9 stycznia, że USA przekazały ok. 65,9 miliardów dolarów pomocy wojskowej Ukrainie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj 24 lutego 2022 roku oraz ok. 69,2 miliarda dolarów od czasu pierwszego ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku.

Politolodzy z Uniwersytetu Brown w stanie Rhode Island oszacowali w październiku 2024 roku, że wydatki USA na pomoc wojskową dla Izraela i powiązane amerykańskie operacje na Bliskim Wschodzie wynoszą łącznie co najmniej 22,76 miliarda dolarów. Kwota ta obejmuje zatwierdzone finansowanie od początku najnowszego konfliktu z Palestyńczykami, czyli 7 października 2023 roku.

Biznes Alert / PAP