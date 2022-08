Są dopłaty do węgla, a będą do innych paliw, bo rząd przyjął nowe przepisy Alert

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw został przyjęty przez rząd. Zakłada on dopłaty do pelletu, oleju opałowego i LPG.

Kominek. Fot. Freepik.

– Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na: 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego; 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach. W przypadku, gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła – podaje Polska Agencja Prasowa.

To uzupełnienie dopłat węglowych wartych 3000 zł. Palący pelletem otrzymają tę samą kwotę, olejem – 2000 zł, drewnem kawałkowym – 1000 zł a LPG – 500 zł. Wysokość dopłaty zależy od kaloryczoności paliwa.

Dopłata będzie jednorazowa w czasie nadchodzącego sezonu grzewczego. Wnioski w jej sprawie można składać w gminach do 30 listopada. – Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw jest praktycznie gotowy. Pracujemy nad tym, żeby Rada Ministrów przyjęła go jeszcze w sierpniu i na pierwszym posiedzeniu Sejmu we wrześniu chcemy go procedować dalej – deklarowała wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska w BiznesAlert.pl.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik