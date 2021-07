EDF sugeruje, że Chiny powinny zatrzymać reaktor jądrowy Taishan po niedawnym incydencie Alert

Elektrownia jądrowa Taishan. Fot. EDF

Francuski koncern energetyczny EDF w nawiązaniu do niedawnego incydentu chińskiej elektrowni Taishan podkreślił, że gdyby obiekt znajdował się we Francji, praca reaktora zostałaby wstrzymana. Jednak decyzja o kontynuowaniu działalności spółki celowej razem z chińskim China General Nuclear Power Corp była poza jego kontrolą.



Elektrownia jądrowa Taishan jest w większości kontrolowana i obsługiwana przez China General Nuclear Power Corp, z francuskim EDF posiadającym 30 procent udziałów. Francuzi zorganizowali w czwartek nadzwyczajne posiedzenie zarządu, aby przejrzeć najnowsze dane po doniesieniach o problemach z zeszłego miesiąca.

– Na podstawie przeprowadzonych analiz procedury operacyjne EDF dla francuskiej floty jądrowej doprowadziłyby EDF we Francji do zamknięcia reaktora w celu dokładnej oceny sytuacji – powiedział EDF w oświadczeniu. – W Taishan odpowiednie decyzje należą do TNPJVC (Taishan Nuclear Power Joint Venture Co) – tłumaczy spółka. EDF w zeszłym miesiącu zakomunikował, że nagromadzenie szlachetnych lub obojętnych gazów w Taishan prawdopodobnie wynika z problemów z obudową wokół niektórych prętów paliwowych, pierwszej z trzech barier zabezpieczających w reaktorze. Firma poinformowała, że otrzymała pozwolenie na analizę danych związanych z „wykryciem nieuszczelnionych prętów montażowych w reaktorze nr 1 elektrowni Taishan”

EDF zakomunikował, że dane udostępnione przez CGN sugerowały, że „parametry radiochemiczne” nadal były poniżej progów regulacyjnych w Chinach, które według niego były „zgodne z międzynarodowymi praktykami”. Dodał jednak, że sytuacja „ewoluuje”.. – Chcemy zapobiec dalszemu pogorszeniu się prętów paliwowych, przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, dlaczego pręty paliwowe utraciły swoje uszczelnienia i chcemy, aby niezbędna konserwacja była jak najprostsza – powiedział rzecznik. EDF tłumaczy także, że nie jest nagły wypadek ani incydent. Jest to sytuacja objęta procedurami operacyjnymi, która jest nam znana. Taishan jest pierwszą elektrownią jądrową na świecie, w której jest eksploatowany europejski reaktor ciśnieniowy.

Financial Times/Bartłomiej Sawicki