Rosja wpuści inspektorów do Zaporoża „w bliskiej przyszłości” Alert

Rosjanie deklarują, że wpuszczą inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w „bliskiej przyszłości”.

Ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasylij Nebenzia przedstawił zdjęcia zniszczeń w jądrowej Elektrowni Zaporoże, o których dokonanie oskarża Ukrainę. Ukraińcy odpierają, że to Rosjanie dokonują prowokacji z użyciem tego obiektu.

Stały przedstawiciel Rosji przy ONZ przekonywał, że sytuacja ulega pogorszeniu, ale odmówił wycofania sił rosyjskich z terenu Elektrowni Zaporoże ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy. Zachód apeluje o demilitaryzację obiektu. Rosjanie są posądzani o prowokowanie walk na jego terenie oraz niejasne działania zagrażające bezpieczeństwu nuklearnemu. Nebenzia zaprosił inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej „w bliskiej przyszłości” odpowiadając na apele Zachodu.

Rosjanie przejęli Elektrownię Zaporoże w marcu po inwazji na Ukrainę. Od tego czasu doszło do licznych incydentów i oskarżeń Rosji wobec Ukrainy. Ukraińcy ostrzegają, że Rosjanie zagrażają bezpieczeństwu nuklearnemu tego obiektu. Póki co nie doszło do skażenia.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik