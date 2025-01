Elon Musk z kontraktem w Europie? Włoski rząd zaprzecza, ale agencje już podają szczegóły

Amerykańska agencja Bloomberg podała, że firma Elona Muska dostarczy Włochom „usługi telekomunikacyjne dla instytucji publicznych”. Według agencji projekt umowy zatwierdziły już włoskie służby wywiadowcze i ministerstwo obrony w Rzymie. Po ataku opozycji na włoską premier, rząd wydał w poniedziałek komunikat, w którym zaprzeczył, że porozumienie zostało już podpisane.

Według źródeł Bloomberga umowa ma obejmować dostarczenie Włochom „pełnego zakresu najwyższej klasy rozwiązań szyfrujących dla usług telefonicznych i internetowych wykorzystywanych przez rząd”.

Plan ma zakładać również świadczenie usług łączności dla włoskiej armii w regionie Morza Śródziemnego, a także uruchomienie tzw. usług satelitarnych w celu bezpośredniego łączenia się z komórkami we Włoszech. Tego rodzaju rozwiązania mają być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. ataki terrorystyczne czy klęski żywiołowe.

Polityczna burza we Włoszech

Negocjacje miały nabrać tempa po wizycie premier Giorgii Meloni na Florydzie w Mar-a-Lago, gdzie spotkała się prezydentem-elektem Donaldem Trumpem.

Wiadomości te wywołały polityczną burzę we Włoszech i sugestie, że porozumienie zostało już podpisane. Przedstawiciele opozycji zarzucili rządowi, że „sprzedaje” kraj Muskowi.

Liderka centrolewicowej Partii Demokratycznej Elly Schlein skrytykowała potencjalne porozumienie, stwierdzając, że „jeśli 1,5 mld euro z kieszeni Włochów za satelity miliardera dla naszego kraju to cena, jaką musimy płacić z przyjaźń Meloni z Muskiem, to my się na to nie zgadzamy„. Deputowany Nicola Fratoianni dodał, że powierzenie bezpieczeństwa militarnego prywatnej firmie jest „kolosalnym błędem”.

Z kolei wicepremier Matteo Salvini z prawicowej Ligi bronił możliwości współpracy, twierdząc, że takie porozumienie byłoby szansą”dla Włoch.

Jednak rząd w oficjalnym poniedziałkowym komunikacie zdementował informacje, jakoby rozmowy dotyczyły SpaceX oraz jakiekolwiek porozumienie zostało już zawarte. A zarzuty określono jako „śmieszne”.

Wyjaśniono, że „rozmowy ze SpaceX mieszczą się w ramach normalnego zgłębiania zagadnień, prowadzonego przez instytucje państwa z firmami”.

Unijny projekt zbyt kosztowny

Włochy rozważały alternatywne rozwiązania, takie jak unijna inicjatywa IRIS 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) czy budowa własnej sieci satelitarnej.

Jednak koszt takich projektów, przekraczający 10 miliardów euro, okazał się znacznie wyższy niż oferta SpaceX.

Jak wskazała amerykańska agencja kontrakt z Włochami to największe europejskie przedsięwzięcie telekomunikacyjne związane z cyberbezpieczeństwem. Usługi Starlink mają być realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi służbami specjalnymi, co pozwoli na stały nadzór nad wdrożeniem i eksploatacją systemu.

Plany Space X na 2025 rok

2025 rok zapowiada się jako kolejny przełomowy okres dla SpaceX. Gwynne Shotwell, prezes i dyrektor operacyjny SpaceX, zapowiedziała, że firma planuje zrealizować od 175 do 180 startów rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy, z czego większość będzie dotyczyć rozwoju konstelacji satelitów Starlink.

Starship, największa rakieta świata, ma osiągnąć nowe możliwości operacyjne. W planach na 2025 rok są testy lądowania górnego stopnia przy pomocy ramion Mechazilla oraz realizacja aż 25 startów systemu. Projekty przybliżają nas do programu Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc i budowa tam stałych placówek badawczych.

W najbliższych dniach SpaceX przeprowadzi siódmy lot testowy Starship. Test w piątek 10 stycznia 2025 obejmie nową wersję górnego stopnia Starship Block 2 oraz dalsze ulepszanie systemu ochrony termicznej. Dodatkowo planowane jest wyniesienie 10 symulatorów satelitów Starlink V3, które ma być ćwiczeniem przed wyniesieniem faktycznych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).