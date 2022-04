Enea Nowa Energia inwestuje w projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 15,5 MW Alert

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Enea Nowa Energia poinformowała, że rozpoczęła budowę farm fotowoltaicznych w Krzęcinie, Lubnie i Likowie, a instalacja w Jastrowiu jest już na ukończeniu. Planowana moc farm wyniesie łącznie ok. 15,5 MW. Spółka podaje, że wszystkie instalacje rozpoczną pracę w tym roku.

Enea Nowa Energia wchodząca w skład Grupy Enea, rozpoczęła budowę trzech farm fotowoltaicznych. Największa z nich – Krzęcin – będzie dysponować łączną mocą ok. 6,5 MW i będzie się składać z siedmiu generatorów fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna Likowo w gminie Płoty (województwo zachodniopomorskie) będzie mieć ok. 1 MW mocy. Z kolei farmy Lubno I i II powstaną w gminie Lubiszyn (województwo lubuskie) i będą zbudowane z ponad 9 tys. modułów, które zapewnią łącznie 5 MW mocy – czytamy w komunikacie.

– Zaktualizowana Strategia Rozwoju Grupy Enea zakłada realizację szeregu projektów OZE o różnej skali – wszystkie wspierają główny cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Z roku na rok konsekwentnie będziemy zwiększać potencjał wytwórczy OZE – zapowiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Jednocześnie w Jastrowiu, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, trwają ostatnie prace przy budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. Instalacja składać się będzie z 7,5 tys. paneli wykonanych w technologii Si-Mono i jest przykładem dobrej współpracy Enei Nowa Energia z lokalnym samorządem.

Uruchomienie farmy w Jastrowiu jest planowane w pierwszym kwartale tego roku, zaś farm w Krzęcinie, Płotach i Lubiszynie w drugiej połowie 2022 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji w Jastrowiu jest Enea Serwis.

– Nowe projekty inwestycyjne, które realizuje Enea Nowa Energia wpisują się w Strategię Rozwoju Grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Jest to również przykład bardzo dobrej współpracy naszej Grupy z lokalnymi władzami. Patrząc na to, jak przebiegają rozmowy z innymi samorządami, jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będziemy realizowali wiele projektów, opartych na relacjach biznes-administracja – dodaje Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa Energia.

Enea Nowa Energia realizuje program pn. „Fotowoltaika dla każdej Gminy”, którego celem są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii, przeprowadzane we współpracy z wiejskimi i miejsko-wiejskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie projekty takie przygotowywane są wraz z dwoma mazowieckimi samorządami – gminą Gózd i powiatem zwoleńskim – podaje spółka.

Enea/Jędrzej Stachura