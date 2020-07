Enea powołała nową spółkę, która będzie zarządzać OZE Alert

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE). W pierwszej kolejności, w skład spółki wejdą aktywa OZE rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE Enei Wytwarzanie. Z tych względów na siedzibę spółki wybrany został Radom, w którego bliskim sąsiedztwie znajduje się dotychczasowa lokalizacja Segmentu OZE – Kozienice. Utworzenie spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki.

Ogłoszona w grudniu ubiegłego roku aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe. Za część strategii związaną z OZE opowiadać będzie spółka Enea Nowa Energia, która po fazie przygotowań formalno-prawnych rozpoczyna działalność operacyjną.

Przejęcie przez Eneę Nowa Energia wydzielanego z Enei Wytwarzanie Segmentu OZE umożliwi utworzenie silnego, skonsolidowanego podmiotu, zdolnego do dynamicznego rozwoju, który będzie aktywnym inwestorem na krajowym rynku OZE. Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%.

– Enea Nowa Energia jest ważnym elementem naszej Strategii Rozwoju. Zadaniem spółki będzie zrealizowanie ambitnych celów wspierających transformację naszego koncernu w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisyjności. Zamierzamy do 2030 r. zwiększyć ponad czterokrotnie udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Nowa spółka ma rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Grupa Enea już dziś produkuje 2,3 TWh energii elektrycznej z OZE i chcemy, aby ta wartość wzrastała w kolejnych latach – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Korzyścią z utworzenia nowej spółki Enea Nowa Energia będą również większe możliwości pozyskania finansowania na rozwój projektów OZE. Grupa Enea w Strategii Rozwoju planuje do 2035 r. zainwestować 14,7 mld zł w odnawialne źródła energii, a zrównoważony program inwestycyjny zakłada optymalizację struktury i źródeł finasowania. Innowacyjność projektów OZE pozwoli z kolei na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem i operacjami spółki w zakresie m.in. transformacji energetycznej.

– Stworzenie nowego podmiotu odpowiedzialnego wyłącznie za Segment OZE wspiera innowacyjność oraz ułatwia działania niezbędne do przeprowadzenia planowanej w kraju transformacji energetycznej. Jest również odpowiedzią Grupy Enea na wyzwania związane z ochroną klimatu i społeczne oczekiwanie zapewniania odbiorcom końcowym dostaw energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Powołanie nowej spółki, w czym też wielka zasługa Marka Suskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa, wpłynie pozytywnie na zwiększenie obszaru oddziaływania oraz na rozwój atrakcyjnych ekonomicznie i technologicznie aktywów wytwórczych w Grupie Enea. Projekt wspierania OZE zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, a fakt że spółka będzie miała siedzibę w Radomiu oznacza dla miasta ogromne szanse – powiedział Tomasz Siwak, prezes Enei Nowa Energia.

Głównym celem Enei Nowa Energia jest zbudowanie silnej pozycji na rynku OZE połączonej ze zdolnościami do budowania i przejmowania aktywów wytwórczych w tym obszarze. Spółka ma również prowadzić działania R&D oraz rozwijać i realizować innowacyjne projekty oparte o nowe technologie. Działalność Enei Nowa Energia ma wpisywać się w osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

Spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea swoją siedzibę będzie miała w Radomiu. Wybór lokalizacji wiązał się z bliskością Kozienic, gdzie zlokalizowana jest Enea Wytwarzanie. Grupa Enea chce również wykorzystać potencjał południowego Mazowsza. Wpisuje się to w dotychczasową praktykę Grupy, która jako jedna z największych firm w kraju rozwija regionalne ośrodki. Główna centrala Grupy Enea mieści się w Poznaniu, a wiele spółek Grupy ma swoje siedziby w innych regionach Polski. Przykładowo w Świerżach Górnych pod Kozienicami swoją siedzibę ma wspominana Enea Wytwarzanie, w Szczecinie znajduje się siedziba Enei Oświetlenie, a w Zawadzie – Enei Połaniec. Sprzyja to budowie szerokich kompetencji na całym obszarze działania Enei oraz rozwojowi Grupy i poszczególnych regionów Polski.

– Powstanie spółki Enea Nowa Energia to również zwieńczenie prac kierowanych przez mnie sejmowych komisji tej i poprzednich kadencji w dziedzinie rozwoju i promocji Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Co ważne, siedziba spółki będzie mieściła w Radomiu. Jest to kolejna, konkretna propozycja kierowana przez Eneę w stronę miasta i tym razem – choć bez udziału władz miasta – praktycznie już została sfinalizowana. A dla Radomia to nie tylko prestiż, ale też nowe miejsca pracy, kształcenie kadr i szansa na rozwój tak ważnej i innowacyjnej gałęzi energetyki jaką są OZE – stwierdził poseł Marek Suski, przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Enea