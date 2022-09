Nowa inwestycja Enei pozwoli odzyskać milion ton węgla rocznie Alert

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa Grupy Enea poświęcona Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych. Jak powiedział podczas wydarzenia prezes spółki Paweł Majewski, to także inwestycja rewitalizacji terenów pogórniczych.

Korytarz kopalni. Fot. Bogdanka

Program Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych

Jak powiedział prezes Grupy Enea Paweł Majewski, „ten projekt nie ma właściwie wad”. – Dawać będzie on korzyści i finansowe, i środowiskowe i związane z bezpieczeństwem energetycznym. Program polega na uruchomieniu 10 instalacji, każda ma umożliwić odzyska 100 tys. ton węgla. Liczymy, że w każdej z hałd, których jest 153, znajduje się 8 procent węgla, który uda się odzyskać. To, co jest istotne, to program ten umożliwi odzyskanie również terenu, który może zostać wykorzystany pod inwestycje, np. w OZE – powiedział Paweł Majewski. Dodał on, że Enea podpisuje pilotażowy projekt na pierwszą instalację pomiędzy Kopalnią Bogdanka a grupą CZH.

📣Jak mówi prezes @Grupa_Enea, program polega na uruchomieniu 10 instalacji, a każda ma umożliwić odzysk 100 tys. ton węgla. – Liczymy, że w każdej z hałd, których jest 153, znajduje się 8 procent węgla, który uda się odzyskać – mówi Paweł Majewski. — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 22, 2022

Każda instalacja ma kosztować 15 mln złotych, i odzyskiwać rocznie około 8-10 procent węgla z hałd znajdujących się na zwałowisku. Enea liczy na to, że ze wszystkich instalacji uzyska milion ton węgla rocznie. Spółka ustami swojego prezesa zapewnia, że surowiec pozyskany w ten sposób będzie dobrej jakości. – Nie będzie on na pewno gorszej jakości niż ten importowany. To właściwie ten sam węgiel, który jest wydobywany z danej kopalni – zapewnił Paweł Majewski.

– Zakładamy pozyskanie środków zewnętrznych, jako że jest to projekt również o charakterze gospodarki obiegu zamkniętego, a więc projekt środowiskowy – mówił Paweł Majewski.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński