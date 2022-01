Enea wyemituje akcje, by zwiększyć kapitał na inwestycje w dystrybucję i OZE Alert

Enea planuje podwyższyć kapitał zakładowy maksymalnie do kwoty 529 731 093 zł. Nowo emitowane akcje będą stanowiły do 20 procent akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem podwyższenia kapitału jest pozyskanie środków na inwestycje w obszarze dystrybucji dla wsparcia rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, co wpisuje się w cele strategiczne Grupy Enea.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie mniej niż 1, ale też nie więcej niż 88 288 515 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 zł. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei. Obecnie kapitał zakładowy Enei wynosi 441 442 578 zł.

Planowana emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, która jest zwolniona z obowiązku publikowania prospektu. Inwestorzy spełniający określone w uchwale emisyjnej kryteria będą uczestniczyć w budowaniu księgi popytu, składając deklaracje zainteresowania objęciem akcji. Jednocześnie, inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu, którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1 procent ogólnej liczby akcji Enei w kapitale zakładowym w dniu rejestracji uczestnictwa w planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby akcji Serii D, która umożliwi im utrzymanie ich obecnego udziału w kapitale zakładowym Enei.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.

Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

– Aktualizacja Strategii Rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma tygodniami określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju Grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukierunkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energetycznych – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Chcemy zapewnić naszym odbiorcom bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o odpowiednich parametrach. Dlatego już dziś podejmujemy działania, by konsekwentnie uczestniczyć w transformacji sektora i realizować te założenia. Inicjacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest jedną z możliwości, z których już teraz chcemy skorzystać, budując finansowanie programu inwestycyjnego – dodał prezes Szczeszek.

W przeprowadzeniu emisji akcji Serii D, Eneę wspiera Pekao Investment Banking, który pełni rolę koordynatora oferty oraz współprowadzącego księgę popytu wraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biurem Maklerskim Pekao, pełniącym funkcję współprowadzącego księgę popytu oraz agenta rozliczeniowego.

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Enea/Michał Perzyński